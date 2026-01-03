Θεοφάνεια με λιακάδα προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία

Καλοκαιρία θα έχει η Κύπρος τα Θεοφάνεια με λιακάδα και ψηλότερη της κανονικής θερμοκρασία, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Σε δήλωση στο ΚΥΠΕ ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Ανδρέας Χρυσάνθου είπε ότι ο καιρός μέχρι την Τετάρτη θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα εμφανίσει αυξημένες νεφώσεις με άνοδο θερμοκρασίας από την Κυριακή μέχρι και τα Θεοφάνεια, η οποία θα ανέλθει λίγο ψηλότερα από τις μέσες τιμές της εποχής.

Πρόσθεσε ότι δεν θα υπάρξουν ούτε φαινόμενα βροχών, ούτε καταιγίδων καθώς στο νησί επικρατούν συνθήκες ψηλής πίεσης που δεν επιτρέπουν τέτοια φαινόμενα.

Κυρίως αίθριος θα είναι ο καιρός με συννεφιές όπως αυτές παρουσιάζονται το Σάββατο μέχρι και την Τετάρτη με τη θερμοκρασία σταδιακά να σημειώνει άνοδο τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και το βράδυ, συνέχισε

Ανέφερε περαιτέρω ότι οι κολυμβητές ανήμερα των Θεοφανείων θα έχουν καλύτερες – πιο ψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη ηλιοφάνεια με τοπικές συννεφιές με τον άνεμο στη θάλασσα να είναι περισσότερο ούριος στην Πάφο. Στα υπόλοιπα παράλια θα υπάρξουν κάποιοι ενισχυμένοι άνεμοι ιδιαίτερα ανατολικά, βόρεια και νότια, που δεν αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτριοι, παροδικά μέτριοι στα παράλια, επεσήμανε.

Ερωτηθείς σχετικά ανέφερε ότι μετά την Τετάρτη ο καιρός ενδέχεται να αλλάξει καθώς είναι ευμετάβλητος.

Στο τελευταίο δελτίο καιρού που εκδόθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η Μετεωρολογική Υπηρεσία σημειώνει ότι την περιοχή, επηρεάζει ψηλή πίεση προβλέπει ότι το απόγευμα του Σαββάτου, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών, είναι πιθανό να επικρατεί παγετός.

Το βράδυ του Σαββάτου ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και αργότερα μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα παράλια και γύρω στον μείον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά, τα ημιορεινά και ενδεχομένως τοπικά στα πεδινά, αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών, είναι πιθανό να επικρατεί παγετός.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ