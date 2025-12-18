Αρχή κατά της Διαφθοράς: Τρίτο πόρισμα στον Γενικό Εισαγγελέα

Αυξάνονται στη Νομική Υπηρεσία τα πορίσματα για ενδεχόμενη διαφθορά που διαβιβάζει η Αρχή κατά της Διαφθοράς προς τον Γενικό Εισαγγελέα, κ. Γιώργο Σαββίδη, με εισήγηση για τη διενέργεια ποινικής έρευνας. Αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να διαβιβαστεί ακόμη ένα πόρισμα, το τρίτο στη σειρά, το οποίο αφορά τη μεγάλη ανάπτυξη «The Land of Dreams» στην Τριμίκλινη (βλέπε φωτογραφία). Η εν λόγω ανάπτυξη φέρεται να λειτουργούσε για χρόνια παρ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!