Πόρισμα-βόμβα για την Τριμίκλινη: Εισηγήσεις για ποινικές διώξεις πρώην υπουργού και αξιωματούχων

Βαρύτατες ευθύνες σε πρώην υπουργούς και ανώτατους κρατικούς λειτουργούς καταλογίζει η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για την πολύκροτη υπόθεση εκτροπής νερού από τον ποταμό Κούρη και τη λειτουργία ιχθυοτροφείων σε Τριμίκλινη και Συλίκου. Τα αποτελέσματα της αυτεπάγγελτης έρευνας δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα , μετά από άρση της απαγόρευσης δημοσιοποίησης, λόγω της εκτεταμένης δημοσιότητας που είχε ήδη λάβει η υπόθεση.

Η έρευνα ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2023, έπειτα από δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκαναν λόγο για παράνομη ιχθυοκαλλιέργεια, αυθαίρετες επεμβάσεις στον ποταμό Κούρη, παράνομη χρήση κρατικής γης και λειτουργία επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Η Αρχή εξέτασε ενέργειες 12 κρατικών υπηρεσιών για περίοδο που εκτείνεται από το 2004 μέχρι σήμερα, ενώ πραγματοποιήθηκαν 55 ακροάσεις και κατατέθηκαν 120 τεκμήρια.

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς είναι καταπέλτης, καθώς καταλογίζει ενδεχόμενες βαρύτατες ευθύνες σε πρώην κορυφαίους κρατικούς αξιωματούχους. Συγκεκριμένα η Αρχή εισηγείται την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του πρώην Υπουργού Γεωργίας Νίκου Κουγιάλη, του πρώην διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος Κώστα Χατζηπαναγιώτου και του πρώην διευθυντή του Τμήματος Αλιείας Λοΐζου Λοϊζίδη, για χειρισμούς που, σύμφωνα με τα ευρήματα, συνιστούν κατάχρηση εξουσίας και συνειδητή παράκαμψη της νομοθεσίας.

«Εκμεταλλευόμενος τη θέση του...»

Ιδιαίτερα επιβαρυντικά είναι τα ευρήματα για τον Νίκο Κουγιάλη, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Γεωργίας την περίοδο 2013-2018.

Όπως καταγράφεται, γνώριζε για τη λειτουργία των ιχθυοτροφείων λόγω αιτήματος για άντληση νερού από τον Κούρη και ενέκρινε ιεραρχική προσφυγή του ιδιοκτήτη τους, παρά το γεγονός ότι προηγούμενη απόφαση του Γενικού Διευθυντή είχε απορρίψει σχετικό αίτημα.

«Στις 13/09/2017, ο Υπουργός χωρίς να ακολουθηθεί η νενομισμένη διαδικασία, ενέκρινε την Ιεραρχική Προσφυγή παρέχοντας Άδεια υδροληψίας από τον Ποταμό Κούρη, σε σημείο πάνω από το φράγμα της Τριμίκλινης»

Ο Λειτουργός Επιθεώρησης κάνει λόγο για αυθαίρετη και καταχρηστική άσκηση εξουσίας, χωρίς έλεγχο, έρευνα ή μελέτη των στοιχείων, στοιχειοθετώντας ενδεχόμενη ποινική ευθύνη για κατάχρηση εξουσίας.

Συγκεκριμένα καταλήγει ως ακολούθως:

«στο τελικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι ασκώντας την εξουσία που του παρέχει ο πιο πάνω νόμος, χωρίς έρευνα, αντιφατικά και χωρίς μελέτη των διαφόρων επιστολών και των εγειρομένων θεμάτων, με μια χειρόγραφη σημείωση και υπογραφή, την ίδια ημέρα, ενέκρινε δυο αντιφατικές άδειες. Προφανώς ένα λογικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί, και εξάγεται επί τούτου σχετικό εύρημα, είναι ότι ενέκρινε την ιεραρχική προσφυγή, χωρίς κανένα έλεγχο ή έρευνα, ασκώντας την εξουσία που του παρέχει ο νόμος κατά τρόπο εντελώς αυθαίρετο και καταχρηστικό.

Επίσης, ήταν ομοίως η κατάληξη ότι «Είναι προφανές, κατά την άποψη μου, ότι ο σκοπός του μάρτυρα ήταν να εγκρίνει, άνευ ετέρου, την ιεραρχική προσφυγή, χωρίς κανένα έλεγχο και έρευνα, ούτε καν μελέτη των επιστολών, εγκρίνοντας με παντελη αδιαφορία, δυο διαφορετικές και αλληλοσυγκρούομενες άδειες, γεγονός που υποδεικνύει ότι επρόκειτο για μια προειλημμένη απόφαση, εντελώς αυθαίρετη και καταχρηστική. Η αυθαιρεσία του εξάγεται και από το γεγονός ότι μιλούσε ή σύγχιζε τα πράγματα, όπως και οι χειρόγραφες σημειώσεις του, ως προς το αίτημα, αν αφορούσε λήψη νερού από το φράγμα της Τριμίκλινης, ή ανάντι του ποταμού Κούρη, πριν το φράγμα της Τριμίκλινης». Ο κ. Κουγιάλης, εκμεταλλευόμενος την θέση του Υπουργού που κατείχε, καταχρηστικά και τελείως αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο και έρευνα, ενέκρινε την ρηθείσα ιεραρχική προσφυγή.”

«Από τις πιο πάνω ενέργειες του κ. Κουγιάλη, σύμφωνα με το Λειτουργό Επιθεώρησης ενδεχομένως να προκύπτει ποινική ευθύνη για το αδίκημα της Κατάχρησης Εξουσίας, δυνάμει του Άρθρου 105, του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154» σημειώνει.

Στο επίκεντρο της Έκθεσης βρίσκονται επίσης οι χειρισμοί των δύο πρώην διευθυντών, Λοΐζου Λοϊζίδη και Κώστα Χατζηπαναγιώτου.

Όπως καταγράφεται στην έκθεση:

Ο κ. Λ. Λοϊζίδης, κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν ο Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, τώρα όμως είναι αφυπηρετήσας.

Ο κ. Κ. Χ΄΄ Παναγιώτου, κατά τον ουσιώδη χρόνο υπηρετούσε ως Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος. 28. Σύμφωνα με τα Ευρήματα της Έκθεσης, ο κ. Λοϊζίδης είναι το πρόσωπο που είχε υπογράψει τις 2 Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου, ημερ. 13/10/2011 και 07/02/2013

Η Άδεια ημερ. 07/02/2013, υπεγράφη αφού προηγουμένως είχε αποσταλεί, εκ μέρους του κ. Χ΄΄ Παναγιώτου, Επιστολή εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος. Η εν λόγω Επιστολή απεστάλη, παράνομα και εντελώς καταχρηστικά. Ο δε κ. Λοϊζίδης δήλωσε, κατά την Έρευνα, ότι σε περίπτωση που δεν έδινε αυτός την Άδεια, το Ιχθυοτροφείο θα συνέχιζε να λειτουργεί παράνομα! Αυτή τη δήλωση του την προβάλλει έντονα ο Λειτουργός Επιθεώρησης ως αυθαίρετη και αδικαιολόγητη, οι δε ενέργειες του θεωρήθηκαν ως καταχρηστικές.

Μάλιστα η εν λόγω Άδεια ημερ. 07/02/2013, είχε δοθεί από τον ίδιο τον κ. Λοϊζίδη, σε συνεννόηση με τον κ. Χ΄΄ Παναγιώτου, επειδή θα γίνονταν τα εγκαίνια του Ιχθυοτροφείου από τον τότε Υπουργό και ο χώρος έπρεπε να είναι νόμιμος! Ουσιαστικά, εν γνώσει τους, ηθελημένα και εσκεμμένα, παρέκαμψαν όλη τη νομοθεσία και κανονισμούς, στηριζόμενοι στη θέση που κατείχαν, ως Διευθυντές των αντίστοιχων Τμημάτων και, εντελώς αυθαίρετα και καταχρηστικά, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους ώστε να δοθεί η Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιχθυοτροφείου, ημερ. 07/02/2013.

«Από τις πιο πάνω ενέργειες των πιο πάνω, σύμφωνα με το Λειτουργό Επιθεώρησης, ενδεχομένως να προκύπτει ποινική ευθύνη για το αδίκημα της Κατάχρησης Εξουσίας, δυνάμει του Άρθρου 105, του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 αλλά και της Συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, δυνάμει του Άρθρου 372, του ίδιου Κώδικα» σημειώνει.

Ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, και στα αρμόδια όργανα για τα θέματα των πειθαρχικών ευθυνών.

Διαβάστε το πόρισμα ΕΔΩ