Νεκρός 78χρονος στη Λάρνακα και τέσσερα πρόσωπα στο νοσοκομείο – Ενδεχόμενο δηλητηρίασης από νερό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Υποψίες κίνησε το γεγονός ότι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ακόμη τέσσερα πρόσωπα τα οποία κατανάλωσαν νερό από το ίδιο σημείο.

Τις συνθήκες θανάτου 78χρονου διερευνά η Αστυνομία Λάρνακας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χθες μαζί με τη σύζυγο του και άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ο 78χρονος ενδεχομένως να δηλητηριάστηκε από την κατανάλωση νερού στο σπίτι του. Υποψίες κίνησε το γεγονός ότι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ακόμη τέσσερα πρόσωπα τα οποία κατανάλωσαν νερό από το ίδιο σημείο.

Τα τέσσερα πρόσωπα μαζεύτηκαν στο σπίτι μετά τον θάνατο του 78χρονου για τον καφέ της παρηγοριάς και αυτό δημιούργησε τις υποψίες για το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από το νερό.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθεί εάν τελικά ο θάνατος του 78χρονου και η μεταφορά των υπολοίπων προσώπων στο νοσοκομείο οφείλεται στην κατανάλωση νερού από συγκεκριμένο σημείο στο σπίτι του άτυχου ηλικιωμένου.

