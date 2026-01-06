Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στις φλόγες όχημα στην Έγκωμη - Κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Αστυνομίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Καταστράφηκε το μπροστινό μέρος Jeep έξω από εκθεσιακό χώρο – Δεν φαίνεται κακόβουλη ενέργεια, συνεχίζονται οι εξετάσεις από το ΤΑΕ Λευκωσίας

Φωτιά ξέσπασε σε όχημα στην Εγκωμη χθες το απόγευμα. Πυροσβεστική και Αστυνομία κινητοποιήθηκαν, όταν όχημα Jeep που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από τον εκθεσιακό χώρο εταιρείας πώλησης οχημάτων στην Έγκωμη, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δύο πυροσβεστικά οχήματα ανταποκρίθηκαν σε κλήση που έγινε στις 18:40 για κατάσβεση της πυρκαγιάς, την οποία είχαν ήδη προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν οι υπάλληλοι της εταιρείας με πυροσβεστήρες. Όπως αναφέρει η Αστυνομία, από τη φωτιά καταστράφηκε το μπροστινό μέρος του οχήματος.

Σημειώνεται ότι, από τις πρώτες αστυνομικές εξετάσεις, φαίνεται πως το όχημα στάθμευσε στο σημείο ο 32χρονος ιδιοκτήτης του, σύμφωνα με τον οποίο το όχημα παρουσίαζε μηχανικά προβλήματα. Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι από την προκαταρκτική διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, που έγινε σε συνεργασία με Αστυνομία, δεν φαίνεται να υπάρχει κακόβουλη ενέργεια και πιθανόν να οφείλεται σε μηχανικό/ηλεκτρικό πρόβλημα.

Η σκηνή παραμένει υπό φρούρηση, καθώς το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις σήμερα Τρίτη, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

