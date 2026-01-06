Λάρνακα: Δύο συλλήψεις για διάρρηξη και κλοπή εκκλησιαστικών σκευών

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 38 και 63 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στη Λάρνακα στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης και κλοπής εκκλησιαστικών σκευών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 11:20 π.μ. της 3ης Ιανουαρίου, μέλη της ανέκοψαν για έλεγχο ένα ύποπτο όχημα στην περιοχή, στο οποίο επέβαινε ο 38χρονος. Κατά την έρευνα εντός του οχήματος εντοπίστηκαν διάφορα εκκλησιαστικά σκεύη και ένας κόπτης σιδήρου, που διαπιστώθηκε ότι αποτελούσαν προϊόντα διάρρηξης και κλοπής από κτήριο στον περίβολο εκκλησίας, μεταξύ 1 και 3 Ιανουαρίου 2026.

Ο 38χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης κράτησης.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος και ο 63χρονος, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Σήμερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα διήμερης κράτησης.

Οι έρευνες συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.