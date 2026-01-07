Live: Η ώρα της Κυπριακής Προεδρία της ΕΕ - Λαμπρή τελετή έναρξης στη Λευκωσία με αρχηγούς κρατών

Με τη σημερινή τελετή έναρξης σηματοδοτείται επίσημα η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία κορυφαίων ευρωπαίων και διεθνών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών και ηγέτες από την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τον Λίβανο και το Ιράκ, καθώς και εκπρόσωποι αραβικών και χωρών του Κόλπου. Η τελετή περιλαμβάνει ομιλίες και πολυεπίπεδη καλλιτεχνική παράσταση σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου, η οποία, μέσα από τρεις πράξεις με τίτλο «Μνήμη – Παρόν – Μετά», αφηγείται την ιστορική πορεία της Κύπρου και αναδεικνύει τον πολιτισμό της ως αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ασκείται εκ περιτροπής από τα κράτη μέλη για διάστημα έξι μηνών, με κάθε χώρα να αναλαμβάνει περίπου κάθε 13,5 χρόνια, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την ομαλή λειτουργία της Ένωσης. Τα κράτη συνεργάζονται σε «τριάδες Προεδριών», θεσμό που καθιερώθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, καθορίζοντας κοινό θεματολόγιο 18 μηνών. Η τρέχουσα τριάδα αποτελείται από την Πολωνία, τη Δανία και την Κύπρο, η οποία θα ασκήσει την Προεδρία από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2026, για δεύτερη φορά. Με σύνθημα «Μια αυτόνομη Ένωση – Ανοιχτή στον κόσμο», η Κυπριακή Προεδρία θέτει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας ως επόμενο βήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.