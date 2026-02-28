Ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων στα κυπριακά αεροδρόμια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Φρουροί της Επανάστασης: «Πλήξαμε 14 αμερικανικές βάσεις - Εκατοντάδες νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την αλληλεγγύη της στο Ιράν εξέφρασε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου με ανακοίνωσή της, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει εάν σκοπεύει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια υποστήριξης της Τεχεράνης.

 

Εκπρόσωπος της κοινής στρατιωτικής διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι στοχοποιήθηκαν και χτυπήθηκαν 14 αμερικανικές βάσεις και υποστήριξε ότι έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες.

«Οι επιθέσεις των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων θα είναι «πιο ισχυρές και εκτεταμένες», πρόσθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης:

LIVE: Σε εξέλιξη ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιραν - Η Τεχεράνη χτυπά αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Άμπου Ντάμπι, Κατάρ και Κουβέιτ

Επίσημη κήρυξη πολέμου στο Ιράν από τις ΗΠΑ - «Θα εκδικηθούμε» διαμηνύει η Τεχεράνη

Το διάγγελμα Τραμπ: Θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους, δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά (βίντεο)

Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα επιτρέψουμε στο καθεστώς του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά - H επιχείρηση ονομάζεται «o βρυχηθμός του λιονταριού»

Ισραηλινά ΜΜΕ: Το Ισραήλ σκότωσε τον αρχιστράτηγο του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί

Την αλληλεγγύη της στο Ιράν εξέφρασε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου με ανακοίνωσή της, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει εάν σκοπεύει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια υποστήριξης της Τεχεράνης.

Η στόχευση σχολείων και πολιτών θα αντιμετωπιστεί ανάλογα, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος στο Al Jazeera.

«Οτιδήποτε αμερικανικό ή ισραηλινό έχει καταστεί νόμιμος στόχος για τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο πόλεμος μπορεί να παραταθεί και οι φιλοδοξίες του Ισραήλ δεν θα υλοποιηθούν», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, τα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν η Τεχεράνη εξαπέλυσε ταυτόχρονη επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή με βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται προς:

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Κατάρ

Κουβέιτ

Μπαχρέιν

Σαουδική Αραβία

Ιράκ

Ιορδανία

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΙΣΡΑΗΛΙΡΑΝΗΠΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα