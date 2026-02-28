Κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν – Οικονομικός συναγερμός και μέτρα από την Κύπρο

Το Ιράν ανακοίνωσε, μέσω ραδιοφωνικών μεταδόσεων του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, ότι «κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει» από τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αγορές ενέργειας και στη διεθνή ναυτιλία.

Vessels have been receiving VHF radio transmissions from Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps warning that “no ship is allowed to pass the Strait of Hormuz,” an official with the EU’s Operation ASPIDES told Reuters.



Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή και απειλών για νέες επιθέσεις σε θαλάσσιους διαδρόμους, με τις επιπτώσεις να θεωρούνται δυνητικά εκτεταμένες για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Το οικονομικό διακύβευμα

Τα Στενά του Ορμούζ, πλάτους μόλις 21 μιλίων, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα «σημεία συμφόρησης» της παγκόσμιας ενεργειακής αλυσίδας. Από τη θαλάσσια αυτή δίοδο διέρχονται περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού ημερησίως — σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής — καθώς και το σύνολο σχεδόν των εξαγωγών πετρελαίου των χωρών του Περσικού Κόλπου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με τον OPEC, το Ιράν παράγει κατά μέσο όρο 3,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, περίπου το 4% της παγκόσμιας παραγωγής, γεγονός που το καθιστά τον έκτο μεγαλύτερο παραγωγό διεθνώς, παρά τις κυρώσεις. Το πετρέλαιο αντιστοιχεί περίπου στο 10%–15% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ περίπου το ήμισυ των κρατικών εσόδων προέρχεται από εξαγωγές αργού, στοιχείο που καθιστά ένα παρατεταμένο κλείσιμο οικονομικά σύνθετη επιλογή για την Τεχεράνη.

Σύσταση αυξημένης επιφυλακής από την Κύπρο

Υπό το βάρος των εξελίξεων, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας επανέλαβε σύσταση προς τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων υπό κυπριακή σημαία να αποφεύγουν προσεγγίσεις σε περιοχές πολιτικής αστάθειας ή ένοπλων συγκρούσεων.

Με εγκύκλιο του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Θεόδουλου Μεσημέρη, καλούνται πλοιοκτήτες και πλοίαρχοι να τηρούν αυξημένη επαγρύπνηση, να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και, λόγω της στρατιωτικής κλιμάκωσης, να εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας ισοδύναμα με το επίπεδο 3 του Κώδικα ISPS, όπου απαιτείται. Παράλληλα, συνιστάται επανεκτίμηση της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ και παραμονή σε ασφαλή λιμάνια εκτός της πληγείσας περιοχής έως ότου σταθεροποιηθούν οι συνθήκες.

Απειλές στην Ερυθρά Θάλασσα

Την ίδια ώρα, η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση EUNAVFOR Aspides ανακοίνωσε ότι, μετά τις στρατιωτικές επεμβάσεις ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, οι Χούθι απείλησαν με νέες επιθέσεις.

Οι απειλές φέρονται να αφορούν το Ισραήλ, καθώς και πλοία και ναυτιλιακά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Η επιχείρηση καλεί τη ναυτιλιακή βιομηχανία να παραμείνει σε επαγρύπνηση, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιθέσεων εναντίον οποιουδήποτε πλοίου στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: ΚΥΠΕ, vorias.gr, Iran International English