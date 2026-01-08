Σάλος στον Στρόβολο για οφειλές εκατομμυρίων: Τα ρίχνει στον τέως δήμαρχο Ανδρέα Παπαχαραλάμπους ο Δήμος

Ευθύνες στον τέως δήμαρχο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, σε σχέση με ανείσπρακτες οφειλές επιχειρηματία προς τον Δήμο που υπερβαίνουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ, επιρρίπτει ο Δήμος Στροβόλου.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο Δήμος Στροβόλου, αναφέρει ότι, με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε πως, παρά τις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες που είχαν προηγηθεί μεταξύ του επιχειρηματία και του τέως δημάρχου -και μάλιστα χωρίς την έγκριση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου- το συνολικό ύψος του χρέους όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε.

Δέον να σημειωθεί ότι η εφημερίδα Αλήθεια με δημοσίευμα της προ ημερών ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της δημαρχίας Παπαχαραλάμπους, ο Δήμος παραιτήθηκε εγγράφως από την προτεραιότητά του έναντι των τραπεζών για την είσπραξη οφειλών εκατομμυρίων ευρώ από ιδιωτική εταιρεία. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με πλήρη γνώση των συνεπειών και δεν υπαγορευόταν από οποιαδήποτε νομική υποχρέωση, αλλά αποτέλεσε συνειδητή διοικητική επιλογή.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Δήμου Στροβόλου

Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε στον Τύπο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δημοσιεύματα και αναρτήσεις, τα οποία αφορούν ενέργειες που έγιναν στο παρελθόν από τον τέως δήμαρχο Στροβόλου σε σχέση με τον χειρισμό διακανονισμού μεγάλης οφειλής προς τον Δήμο από επιχειρηματία που διατηρεί εργασίες στον Στρόβολο με οφειλές προς τον Δήμο που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Έχουμε υποχρέωση και οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

Το όλο θέμα απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2024 αλλά και σε μεταγενέστερες συνεδρίες σε υπηρεσιακό επίπεδο, όταν το συγκεκριμένο ζήτημα περιήλθε στην αντίληψη του νυν Δημάρχου αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων του και ως όφειλε, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία έλαβαν γνώση για πρώτη φορά.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο εντόπισε ότι παρά τις όποιες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που έγιναν μεταξύ του επιχειρηματία και του τέως Δημάρχου και χωρίς την έγκριση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, το χρέος του συγκεκριμένου επιχειρηματία δεν μειώθηκε, το αντίθετο μάλιστα, αυξήθηκε. Το νυν Δημοτικό Συμβούλιο κάνει όλες τις δέουσες ενδεδειγμένες ενέργειες για να εισπράξει τα οφειλόμενα.

Το νυν Δημοτικό Συμβούλιο και ο νυν Δήμαρχος εργάζονται συλλογικά και με πλήρη διαφάνεια έχοντας ως αρχή ότι πρέπει πάνω απ’ όλα να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των δημοτών του Στροβόλου και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν.

Απορρίπτει τους ισχυρισμούς για μη καταβολή χρημάτων στον Δήμο Στροβόλου, ο τέως δήμαρχος Ανδρέας Παπαχαραλάμπους

Για «ενορχηστρωμένη προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός του με συκοφαντίες και ψέματα, με παραπλανητικά και ψευδή πρωτοσέλιδα από την εφημερίδα 'Αλήθεια' και τον νυν Δήμαρχο Στροβόλου, Σταύρο Σταυρινίδη» κάνει λόγο ο τέως Δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους.

Σε ανακοίνωσή του προς αποκατάσταση της αλήθειας, όπως αναφέρει, εξηγεί ότι η υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας, «αφορά εταιρεία που βρισκόταν υπό διαδικασία αναδιάρθρωσης για το δανεισμό της, και που δεν ήταν σε θέση να πληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το Δήμο Στροβόλου».

Προσθέτει πως «παρά το ότι ψευδώς και παραπλανητικά φαίνεται να αναφέρει ο νυν Δήμαρχος Στροβόλου σε πρωτοσέλιδο της συγκεκριμένης εφημερίδας ημερομηνίας 6/1/2025 ότι «η επιταγή ουδέποτε κατατέθηκε, αλλά επιστράφηκε στον εκδότη, με αποτέλεσμα ο Δήμος να μην λάβει ούτε ένα ευρώ», η αλήθεια είναι "ότι το ποσό των 200 χιλιάδων ευρώ καταβλήθηκε πλήρως στο δήμο με επιταγή ημερομηνίας 16/1/2020 ενώ η επιταγή εξαργυρώθηκε από το Δήμο Στροβόλου στις 22/1/2020».