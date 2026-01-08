Διαψεύδει τους ισχυρισμούς για μη καταβολή χρημάτων στον Δήμο Στροβόλου, ο τέως Δήμαρχος Ανδρέας Παπαχαραλάμπους

Για «ενορχηστρωμένη προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός του με συκοφαντίες και ψέματα, με παραπλανητικά και ψευδή πρωτοσέλιδα από την εφημερίδα 'Αλήθεια' και τον νυν Δήμαρχο Στροβόλου, Σταύρο Σταυρινίδη» κάνει λόγο ο τέως Δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους.

Σε ανακοίνωσή του προς αποκατάσταση της αλήθειας, όπως αναφέρει, εξηγεί ότι η υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας, «αφορά εταιρεία που βρισκόταν υπό διαδικασία αναδιάρθρωσης για το δανεισμό της, και που δεν ήταν σε θέση να πληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το Δήμο Στροβόλου».

Προσθέτει πως «παρά το ότι ψευδώς και παραπλανητικά φαίνεται να αναφέρει ο νυν Δήμαρχος Στροβόλου σε πρωτοσέλιδο της συγκεκριμένης εφημερίδας ημερομηνίας 6/1/2025 ότι «η επιταγή ουδέποτε κατατέθηκε, αλλά επιστράφηκε στον εκδότη, με αποτέλεσμα ο Δήμος να μην λάβει ούτε ένα ευρώ», η αλήθεια είναι "ότι το ποσό των 200 χιλιάδων ευρώ καταβλήθηκε πλήρως στο δήμο με επιταγή ημερομηνίας 16/1/2020 ενώ η επιταγή εξαργυρώθηκε από το Δήμο Στροβόλου στις 22/1/2020».

Πηγή: ΚΥΠΕ