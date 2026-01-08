Δύο πυρκαγιές σε ύπαιθρο και κατοικία στη Λεμεσό - Επί ποδός η Πυροσβεστική

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί πόλης και επαρχίας Λεμεσού, για την αντιμετώπιση δύο ξεχωριστών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της επαρχίας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε σε δυσπρόσιτη περιοχή με άγρια βλάστηση μεταξύ των κοινοτήτων Μαλιάς και Δωράς. Για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και το Τμήμα Δασών. Όπως ανέφερε ο κ. Κεττής, δεν κινδύνευσε οποιοδήποτε υποστατικό, ενώ η πυρκαγιά κρίθηκε διαχειρίσιμη και κατέκαψε συνολική έκταση περίπου ενός εκταρίου.

Την ίδια ώρα, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού ανταποκρίθηκαν και σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε παλιά οικία στην κοινότητα Διερώνα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης προχώρησαν σε προστασία γειτνιαζουσών κατοικιών, ενώ επηρεάστηκε η πέργολα διπλανής οικίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά στην παλιά κατοικία τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε υπνοδωμάτιο και τον εξοπλισμό του, καθώς και σε πέργολα μέρους της κατοικίας. Παράλληλα, από τον καπνό και τη θερμότητα επηρεάστηκαν όλοι οι χώροι του σπιτιού. Την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν βρισκόταν οποιοδήποτε άτομο εντός της οικίας.

Με την πλήρη κατάσβεση, θα ακολουθήσει εσωτερική έρευνα του υποστατικού, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς στη Διερώνα διερευνώνται.