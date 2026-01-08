Νέες συλλήψεις στα κατεχόμενα για την ένοπλη επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

Ακόμη ένας άνδρας 40 ετών «συνελήφθη» στα κατεχόμενα και τέθηκε σήμερα υπό μονοήμερη κράτηση από το «επαρχιακό δικαστήριο» Λευκωσίας για το περιστατικό πυροβολισμών εναντίον της εταιρείας πώλησης αυτοκινήτων Ουλουχάν, κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Για την υπόθεση τελεί ήδη υπό διήμερη κράτηση 17χρονος Τούρκος από το Γκαζιαντέπ, ο οποίος χθες στο «επαρχιακό δικαστήριο» Λευκωσίας ενώ του δόθηκε το δικαίωμα να μιλήσει δεν το χρησιμοποίησε, ενώ ζήτησε να μιλήσει τηλεφωνικώς με την μητέρα του.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα σήμερα στον τ/κ Τύπο, ο 17χρονος βρισκόταν ήδη μια εβδομάδα στα κατεχόμενα και μελετούσε για το πώς θα πραγματοποιούσε την επίθεση με όπλο εναντίον της γνωστής εταιρείας.

Σε αποκλειστικές δηλώσεις στην Γενί Ντουζέν σήμερα ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Χαλίλ Ουλουχάν και ο γιος του Χαλίτ εξιστόρησαν το τι έγινε. Ο Χαλίλ Ουλουχάν ανέφερε ότι καιρό πριν είχαν αρχίσει τα απειλητικά τηλεφωνήματα στο WhatsApp από αριθμούς Τουρκίας, Λευκορωσίας, Αγγλίας για τα οποία ενημέρωσε την «αστυνομία». Μια μέρα, είπε, απάντησε σε ένα από αυτά και το άτομο που του απάντησε, του είπε πως τον λένε Αζάντ και θα του κάνει ότι έκανε στον Σαμί Ντογάν.

Ο Χαλίλ Ουλουχάν είπε ότι έψαξε ο ίδιος, με δικούς του τρόπους, τον Αζάντ και βρήκε ότι αυτός έχει διασυνδέσεις με άτομα στις φυλακές της «νότιας Κύπρου» - όπως αναφέρθηκε στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας - της Τουρκίας και του ψευδοκράτους κι αυτοί κατευθύνουν την όλη διαδικασία. Ο Ουλουχάν έθεσε ερωτήματα για τον έλεγχο στις εισόδους τους ψευδοκράτους και την έλλειψη παρουσίας «αστυνομίας», την οποία είχε ενημερώσει για τις τηλεφωνικές

Η Ντιαλόγκ με τίτλο σήμερα «Ποιος του έδωσε αυτή την εντολή;» γράφει ότι την απάντηση σε αυτό το ερώτημα περιμένει ο κόσμος, ενώ η Χαλκίν Σεσί σημειώνει μεν πως οι ένοπλες επιθέσεις σε διάφορες επιχειρήσεις τον τελευταίο χρόνο ήταν 15 στα κατεχόμενα, αλλά σε ισάριθμες επιχειρήσεις η «αστυνομία» προχώρησε σε συλλήψεις των υπόπτων και αυτό δεν πρέπει να αγνοείται.

Μετά τις επικρίσεις και από τον ίδιο τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν με αναρτησή του χθες για τα θέματα ασφάλειας στα κατεχόμενα, σήμερα ο «υπουργός εσωτερικών», Ντουρσούν Ογκούζ ανέφερε ότι το ψευδοκράτος «είναι ένα ασφαλές κράτος και οι εγκληματικές οργανώσεις δεν θα πάρουν ποτέ την άδεια».

Όλα τα περιστατικά που αφορούν απειλές, πυροβολισμούς και παρόμοια γεγονότα που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα έχουν διαλευκανθεί, πρόσθεσε εξηγώντας ότι εξ αυτών 8 περιστατικά οργανωμένου εγκλήματος που στόχευαν επιχειρηματίες έχουν διαλευκανθεί και 14 ύποπτοι έχουν συλληφθεί. Όσον αφορά τις επιθέσεις που στοχεύουν αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, είπε ότι 15 ύποπτοι έχουν συλληφθεί σε 4 χωριστά περιστατικά μέχρι στιγμής και βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες.

Ο κ. Ογούζ ανέφερε ότι έχει διαπιστωθεί πως η παράνομη έλευση όπλων στο ψευδοκράτος γίνεται μέσω φορτηγών και ιδιαίτερα στο λιμάνι της Κερύνειας, όπου τις επόμενες μία ή δύο εβδομάδες θα τεθεί σε λειτουργία μηχάνημα ακτίνων Χ, παρόμοιο μ’ εκείνο που χρησιμοποιείται ήδη στο λιμάνι της Αμμοχώστου.

Εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της κοινωνίας για τη χρησιμοποίηση ενός 17χρονου στο πρόσφατο περιστατικό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα ασφάλειας, αλλά και ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. «Είναι απαράδεκτο να βάζουμε όπλο στα χέρια ενός νέου που θα έπρεπε να κρατάει στυλό. Αυτή η κατάσταση έχει πληγώσει τόσο τη συνείδηση της κοινωνίας, όσο και την αντίληψη για τη χώρα. Τέτοιες οργανώσεις χρησιμοποιούν τους νέους ως εργαλεία και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε εναντίον αυτού με αποφασιστικότητα».

Ο κ. Ογούζ ανέφερε επίσης ότι στην τελευταία συνάντηση διαβούλευσης για θέματα εσωτερικής ασφάλειας που έγινε υπό τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστάλ με τον «αρχηγό της αστυνομίας», τον «διοικητή των δυνάμεων ασφαλείας» και το «υπουργείο εσωτερικών» αποφασίστηκε όπως ενισχυθεί ο ρόλος της «αστυνομίας» και μέσω «νομοθεσίας».

Προανήγγειλε δε ότι δεν αποκλείεται η αύξηση των ποινών για σχετικά αδικήματα ώστε να είναι πιο αποτρεπτικές. Σημείωσε ωστόσο ότι στα πρόσφατα περιστατικά πυροβολισμών, οι δράστες καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 8,5 έως 10 χρόνια αλλά οι ποινές θα μπορούσαν να είναι ακόμη υψηλότερες ανάλογα με τη φύση του εγκλήματος.

Ανέφερε επίσης ότι μετά την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων, σε 78 από 676 άτομα ηλικίας 18-30 ετών που διερευνήθηκαν κατά την είσοδό τους στο παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους τους απαγορεύτηκε η είσοδος αποκλειστικά με βάση τις αξιολογήσεις κινδύνου.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2025, είπε, σε συνολικά 5.230 άτομα απαγορεύτηκε η είσοδος στο ψευδοκράτος, ακόμη και σε άτομα με «βίζες διέλευσης» κι αυτά τα στοιχεία, υποστήριξε, καταδεικνύουν σαφώς ότι η αντίληψη ότι «όλοι εισέρχονται ελεύθερα στη χώρα» είναι λανθασμένη.

«Οι δηλώσεις που διαστρεβλώνουν την ευθύνη και προσπαθούν σκόπιμα να συνδέσουν το ζήτημα με την Άγκυρα, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ορισμένα πρόσφατα περιστατικά ασφαλείας αποτελούν σαφή χειραγώγηση της δημόσιας αντίληψης που δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια» υποστήριξε σε νέα δήλωσή του σήμερα ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ λέγοντας ότι αυτή η προσέγγιση, που στοχεύει στην παραπλάνηση του κοινού, βλάπτει την κοινωνική ειρήνη.

Πρόσθεσε δε ότι η ασφάλεια και η δημόσια τάξη αποτελούν την πρωταρχική και αδιαμφισβήτητη ευθύνη του ψευδοκράτους εντός του δικού του «συνταγματικού πλαισίου. Οι προσπάθειες μετατόπισης αυτής της ευθύνης αλλού δεν είναι τίποτα περισσότερο από πολιτικοί ελιγμοί».

