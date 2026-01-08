Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πώς απαντά ο Λακκοτρύπης για το βίντεο: Μου αποδίδουν δηλώσεις για να πλήξουν την Κύπρο και τον Πρόεδρο

Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα στην πλατφόρμα Χ, το οποίο παρουσιάζει συγκεκριμένα πρόσωπα να συζητούν για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά», αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκυτρύπης σχετικά με το βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ, το οποίο δημιουργεί σκιές για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Γιώργου Λακκοτρύπη:

Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής: Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου.

 

ΚΥΠΡΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

