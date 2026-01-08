Σάλος από βίντεο για χρηματοδότηση Χριστοδουλίδη –Καταγγελία στην Αστυνομία από Λακκοτρύπη, επιβεβαιώνουν την επαφή με τους «επενδυτές»

Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα στην πλατφόρμα Χ, το οποίο παρουσιάζει συγκεκριμένα πρόσωπα να συζητούν για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Τον διάλογο με άτομα από την Ολλανδία τα οποία παρουσιάστηκαν ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές επιβεβαίωσαν στον «Π» οι Γιώργος Λακκοτρύπης και Γιώργος Χρυσοχός, λέγοντας ότι αποτελούν προϊόν μοντάζ και παραποίησης. Μάλιστα ο κ. Λακκοτρύπης προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Το βίντεο που διέρρευσε σήμερα στην πλατφόρμα Χ δημιουργεί σκιές για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Το βίντεο δημοσιεύεται ως «διαρροή» από τον λογαριασμό Emily Thompson στο Χ και περιλαμβάνει συνομιλίες με τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχό.

Από το βίντεο διαφαίνεται ότι υπήρχε καταγραφή με κρυφή κάμερα των συνομιλιών που είχαν οι δημιουργοί του βίντεο με τα πιο πάνω πρόσωπα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πρόσωπα που δημιούργησαν το βίντεο εμφανίστηκαν ως Ολλανδοί επενδυτές οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

Μεγάλο μέρος των συνομιλιών περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Μάλιστα σε κάποια στιγμή, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει ότι το ανώτατο όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι, για να υπάρξει υπέρβαση, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει γενικά τον τρόπο λειτουργίας της πρόσβασης των επενδυτών στο Προεδρικό, χρησιμοποιώντας διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημο χαρακτήρα επικοινωνίας.

«Είναι σαν τη φιλενάδα μου»

Ο CEO της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος, ακούγεται σε απόσπασμα να αναφέρεται στη στενή σχέση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου». Σε άλλο απόσπασμα δηλώνει ότι μπορεί να του μιλά ελεύθερα και ότι τον βλέπει περίπου κάθε δύο εβδομάδες, προσθέτοντας ότι αποφεύγει δημόσιες εμφανίσεις μαζί του για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι «γι’ αυτό τον βοηθά».

Αννίτα Δημητρίου: «Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα»

«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές», αναφέρει η πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου. «Εύχομαι», σημείωσε, «να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο».

Στέφανος Στεφάνου: Εγείρονται σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα

Σε δική του τοποθέτηση για το θέμα ο γγ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου αναφέρει ότι «Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Αναμένουμε και θα επανέλθουμε».

Το ΔΗΚΟ ζητά εξηγήσεις

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος.