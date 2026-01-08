Μαυρογιάννης για τη διαρροή βίντεο: Δεν είναι τυχαίο το timing, οι Ρώσοι νιώθουν ότι τους πούλησε ο Χριστοδουλίδης

Για αντίδραση των Ρώσων που χρηματοδότησαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη με τεράστια ποσά κάνει λόγο ο πρώην διπλωμάτης Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος αναφέρει ότι δεν είναι τυχαίο το timing της διαρροής του βίντεο που δημιουργεί σκιές για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

«Πάντα υποψιαζόμασταν», τόνισε, «ότι υπήρχαν μεγάλες παράνομες χρηματοδοτήσεις. Δεν σημαίνει πως τώρα με αυτά που βγαίνουν θα γίνει κάτι».

Ανέφερε επίσης ότι σίγουρα υπάρχουν σκοπιμότητες, αλλά έχω λόγους να πιστεύω πως στην ουσία η μεγάλη παράνομη χρηματοδότηση εναντίον ανταλλαγμάτων ισχύει. Βεβαίως, είναι και η αντίδραση των Ρώσων που τον χρηματοδότησαν με τεράστια ποσά και νοιώθουν πως τους πούλησε. Το timing δεν είναι τυχαίο».

Διαβάστε επίσης:

Δείτε το βίντεο: