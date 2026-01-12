Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί όπως τυχόν σχόλια για το εν λόγω νομοσχέδιο υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «η-Διαβούλευση», μέχρι και την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026.

Σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» έχει θέσει το Υπουργείο Εσωτερικών το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Πολιτικής Προστασίας Νόμος του 2026».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, μέσω του οποίου θα συντονίζονται όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες και εμπλεκόμενοι φορείς για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην προετοιμασία, την αντιμετώπιση και τη διαχείριση κρίσεων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

