Κυπριακή Προεδρία: Ισχυρή έναρξη των εργασιών για την καταπολέμηση της απάτης με την παρουσία του νέου Γενικού Διευθυντή της OLAF, Petr Klement

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησε στις 26 Φεβρουαρίου 2026, στις Βρυξέλλες, την πρώτη συνεδρία της Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης (Working Party on Combating Fraud – GAF), απευθύνοντας σαφές μήνυμα υπέρ της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού λογιστηρίου, των εργασιών της Ομάδας Εργασίας προήδρευσε η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικού Ελέγχου Ευρωπαϊκών Πόρων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τον ενεργό και ουσιαστικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προώθηση του ευρωπαϊκού έργου για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης.

Ξεχωριστή βαρύτητα στη συνεδρία προσέδωσε η παρουσία του νέου Γενικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), κ. Petr Klement, ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά στις εργασίες της Ομάδας Εργασίας υπό τη νέα του ιδιότητα. Η Κυπριακή Προεδρία καλωσόρισε θερμά τον κ. Klement, υπογραμμίζοντας ότι η OLAF αποτελεί στρατηγικό και επιχειρησιακό εταίρο στην κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια για την πρόληψη, διερεύνηση και αντιμετώπιση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Klement ανέδειξε τη σημασία της στενής συνεργασίας των κρατών μελών με την OLAF και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ OLAF και EPPO (Ευρωπαϊκή Εισαγγελία). Παράλληλα, σημείωσε ότι η αναμενόμενη αξιολόγηση του Κανονισμού OLAF, η οποία προβλέπεται έως τον Ιούνιο του 2026, αποτελεί ουσιαστική ευκαιρία για την αντιμετώπιση νομικών και επιχειρησιακών εμποδίων στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ OLAF, EPPO και Europol.

Η συνεδρία σηματοδότησε την έναρξη των εργασιών της Κυπριακής Προεδρίας στην Ομάδα Εργασίας GAF, στο πλαίσιο του ευρύτερου οράματός της για «Μια Αυτόνομη Ένωση, ανοικτή στον κόσμο». Η Προεδρία παρουσίασε τις βασικές της προτεραιότητες για το πρώτο εξάμηνο του 2026, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης συνδέεται άμεσα με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, την αξιοπιστία των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Κεντρική νομοθετική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας αποτελεί η προώθηση της πρότασης κανονισμού Pericles V, η οποία αφορά το πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη για την περίοδο 2028–2034. Κατά τη συζήτηση της πρώτης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, διαπιστώθηκε θετική δυναμική, καθώς περιορισμένος αριθμός κρατών μελών διατύπωσε ουσιαστικές παρατηρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε τη συμβιβαστική προσέγγιση και οι τεχνικές συζητήσεις θα συνεχιστούν στην επόμενη συνεδρία.

Σημαντικό μέρος των εργασιών αφιερώθηκε επίσης στην παρουσίαση της Ειδικής Έκθεσης 26/2025 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα ενωσιακά όργανα που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της απάτης. Η συζήτηση που ακολούθησε ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, τη σημασία της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών, της ενίσχυσης της θεσμικής συνοχής και της περαιτέρω βελτίωσης της εποπτείας επί της παρακολούθησης των υποθέσεων απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο των λοιπών εργασιών, η Κυπριακή Προεδρία ενημέρωσε επίσης τις αντιπροσωπίες για τις εξελίξεις σε σχέση με το Single Market and Customs Programme, επισημαίνοντας τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων ομάδων εργασίας του Συμβουλίου σε θέματα που συνδέονται με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Με την πρώτη αυτή συνεδρία, η Κυπριακή Προεδρία έθεσε το πλαίσιο για μια ουσιαστική, συντονισμένη και πολιτικά στοχευμένη πορεία εργασιών στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης, αναδεικνύοντας ως βασικές προτεραιότητες την προώθηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς και τη στενή συνεργασία με τη νέα ηγεσία της OLAF.