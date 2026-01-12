Αλλαγή Takata μέχρι τα μέσα του 2027 ή απόσυρση οχήματος ανακοινώθηκε στα κατεχόμενα

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που κατασκευάστηκαν μεταξύ 2000 και 2019 με επικίνδυνους αερόσακους Takata πρέπει να κάνουν online έλεγχο έως τις 31 Μαρτίου 2026 και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αντικατάστασης έως τις 30 Ιουνίου 2027, διαφορετικά θα απαγορευθεί η κυκλοφορία των οχημάτων τος, ανακοίνωσε σήμερα στα κατεχόμενα, ο «υπουργός μεταφορών», Ερχάν Αρικλί.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Αρικλί ενημέρωσε σήμερα για το σχετικό «διάταγμα» την κοινή γνώμη λέγοντας ότι στα κατεχόμενα υπάρχει μεγάλος αριθμός ιαπωνικής κατασκευής αυτοκινήτων και εμποδίζεται – όπως είπε - η εφαρμογή «ανακλήσεων» λόγω του ότι το ψευδοκράτος «δεν είναι γνωστό», ενώ είναι υψηλότερος ο κίνδυνος έκρηξης εδώ λόγω του ζεστού κλίματος.

Ο κ. Αρικλί ονομάτισε δε όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες που χρησιμοποιούν επικίνδυνους αερόσακους μάρκας Takata και κυκλοφορούν στα κατεχόμενα.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου αλλά δεν έχουν αντιπροσωπεία ή διανομέα στο ψευδοκράτος, συνέχισε, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο «υπουργείο μεταφορών» και το «τμήμα κυκλοφορίας», με τον αριθμό πλαισίου του οχήματός τους, ενώ οι ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν αντιπροσωπεία ή διανομέα στα κατεχόμενα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις αντιπροσωπείες με τον αριθμό πλαισίου.

Μετά από αυτές τις διαδικασίες, οι οδηγοί πρέπει να προσκομίσουν ένα έγγραφο από τον αρμόδιο αντιπρόσωπο ή το «τμήμα τροχαίας» στην τμήματα ελέγχου οχημάτων της «αστυνομίας», το οποίο βεβαιώνει ότι ο αερόσακος Takata έχει αντικατασταθεί σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027.

