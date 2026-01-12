Δεν ξεδίψασε ακόμη η γη: Στο 31% της κανονικής η μέση ποσότητα βροχόπτωσης για το διάστημα 1-12 Ιανουαρίου

Η ποσότητα βροχόπτωσης 22,4 χιλιοστών ανά τετραγωνικό που έπεσε το τελευταίο τριήμερο είχε ως αποτέλεσμα να ανέλθει στο 31% της κανονικής για τον μήνα, η μέση ποσότητα βροχόπτωσης, που σημειώθηκε από την 1η μέχρι τις 8.00 το πρωί της 12ης Ιανουαρίου στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα το Τμήμα Μετεωρολογίας, η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η μέχρι τις 8.00 το πρωί της 12ης Ιανουαρίου ανήλθε στα 31,6 χιλιοστά, σε σύγκριση με 102,4 χιλιοστά, που είναι η κανονική βροχόπτωση για τον μήνα.

Το τελευταίο τριήμερο η μέση ποσότητα βροχόπτωσης ανήλθε στο 22,4 χιλιοστά με τα Πλατάνια να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης, ύψους 51,3 χιλιοστά και να ακολουθούν ο Πρόδρομος με 49,5 χιλιοστά και η Πάνω Παναγιά με 48,1 χιλιοστά.

Σε σχέση με τη μέση ποσότητα βροχόπτωσης, που σημειώθηκε από την 1η μέχρι τις 8.00 το πρωί της 12ης Ιανουαρίου, κατά περιοχή, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης σημειώθηκε στα Πλατάνια με 73,8 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 39% της κανονικής.

Ακολουθούν ο Σταυρός της Ψώκας και η Πάνω Παναγιά με 67,6 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 40% και 44%, αντίστοιχα, της κανονικής για μήνα Ιανουάριο, ο Πρόδρομος με 65,5 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 40% και 44%, αντίστοιχα, της κανονικής και ο Σαϊττάς με 46,2 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 32% της κανονικής για τον μήνα.