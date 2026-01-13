Παγωμένα και επικίνδυνα στα ορεινά - Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους οδηγούς η Αστυνομία, καθώς οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες διατηρούν το οδόστρωμα βρεγμένο σε πολλές περιοχές, ενώ στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές παρατηρείται ολισθηρότητα λόγω παγετού, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες.

Ορισμένοι δρόμοι παραμένουν ανοικτοί μόνο για οχήματα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς ή/και αντιολισθητικές αλυσίδες, εξαιτίας παγετού και χιονόπτωσης, ενώ σε άλλα σημεία έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις και οδικά έργα που επηρεάζουν την κυκλοφορία.

Η Αστυνομία συστήνει αυξημένη προσοχή, τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συμμόρφωση με τα σήματα τροχαίας, με στόχο την αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

Οι δρόμοι που επηρεάζονται

Δρόμοι ανοιχτοί ΜΟΝΟ για οχήματα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς οι αντιολισθητικές αλυσίδες:

Πεδουλά – Προδρόμου

Προδρόμου – Λεμύθου

Κακοπετριάς – Pinewood – Πεδουλά

Δρόμοι με κατολισθήσεις

Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά – Πεδουλά

Κακοπετριάς – Καρβουνά

Πεδουλά – Κύκκου – Κάμπου

Κύκκου – Τσακκίστρας

Κάμπου – Ορκόντα – Κάτω Πύργου