Το βίντεο που ανέβασε ο Μακρόν από την Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου»

Στην ανάρτηση ξεχωρίζει επίσης και το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε το ελληνικό αλφάβητο για να απευθυνθεί στον κόσμο.

Στην Κύπρο βρίσκεται ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, με τον Γάλλο Πρόεδρο να προχωρά προ ολίγου σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ, το οποίο συνοδεύεται και από ένα βίντεο.

«Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη», αναφέρει ο Μακρόν στην ανάρτησή του και προσθέτει ότι «η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Γαλλία ανέπτυξε στην περιοχή τη φρεγάτα Languedoc και μία μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral.

«Σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τη συνολική αμυντική διάταξη είναι ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο. Πριν επιστρέψω στο Παρίσι, θα μεταβώ εκεί για ενημέρωση επί της κατάστασης», σημείωσε ο ίδιος καταληκτικά.

Δείτε βίντεο:

 

