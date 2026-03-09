Μέχρι και τις 8 Μαρτίου έχουν ανανεωθεί οι άδειες κυκλοφορίας 677.133 οχημάτων

Μέχρι και τις 8 Μαρτίου 2026 έχουν ανανεωθεί οι άδειες κυκλοφορίας 677.133 οχημάτων, ενώ μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του 2025, δηλαδή τις 8 Μαρτίου 2025, είχαν ανανεωθεί οι άδειες κυκλοφορίας 680.670 οχημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Σε σχέση με την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το έτος 2026, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει ότι η τελευταία ημέρα ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας για το 2026 θα είναι η Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 24:00 (μεσάνυχτα), χωρίς επιβάρυνση, ενώ ξεκίνησαν να ανανεώνονται από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι για ανανεώσεις που θα γίνονται μετά την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, επιβάλλεται ως επιβάρυνση, το άθροισμα του ποσού των €10 και ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΤΟΜ συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες των οχημάτων να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους έγκαιρα και να μην περιμένουν τις τελευταίες ημέρες ώστε να αποφευχθεί πιθανή υπερφόρτωση του συστήματος και ταλαιπωρία.

Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννέα και δώδεκα μηνών.

Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει Πιστοποιητικό καταλληλότητας και Ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους για το έτος 2025 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το έτος 2026 θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΟΜ ειδοποίηση για ακινητοποίηση του οχήματος. Η ακινητοποίηση γίνεται και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ (Road Transport Department - https://rtd.mcw.gov.cy). Σε αντίθετη περίπτωση, συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οχήματα για τα οποία δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας τους για το έτος 2025 και δεν έχουν δηλωθεί ως ακινητοποιημένα θα διαγραφούν από το μητρώο του ΤΟΜ, εάν δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό για το έτος 2025 και ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας τους για το 2026 μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 11 Μαρτίου 2026.

Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος θα πρέπει να υποβληθεί στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α) συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, για να απαλλαγεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μόνο διαδικτυακά. Εξαιρούνται τα οχήματα που ανήκουν σε πρεσβείες, τα ιδιωτικά λεωφορεία των πολυτέκνων, τα οχήματα που ανήκουν στα Λατομεία, τα παλαιά οχήματα (αντίκες) με ειδική άδεια (που καταβάλλουν το ποσό των 25 ευρώ), τα οχήματα που ανήκουν στα Ηνωμένα Έθνη, και τα οχήματα που ανήκουν σε άλλους οργανισμούς με κωδικό εξαίρεσης 04 (και δεν κατέχουν κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα του Τμήματος) για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να αποτείνονται στα Ταμεία για την καταβολή των τελών της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων τους.

Σημειώνεται ότι δεν έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες οχημάτων για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, οι ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, που είναι καταχωρημένα στο μητρώο του ΤΟΜ, για να μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση (π.χ. ενημέρωση για ανακλήσεις) σχετικά με τα οχήματά τους.

