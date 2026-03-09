Η Νότια Κορέα βάζει πλαφόν στα καύσιμα για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ετοιμάζεται να επιβάλει ανώτατο όριο τιμών στα καύσιμα για πρώτη φορά εδώ και τρεις δεκαετίες, καθώς η εκτόξευση των διεθνών τιμών πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν προκαλεί έντονες πιέσεις στην οικονομία της χώρας.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα, καθώς παραγωγοί της Μέσης Ανατολής περιόρισαν την παραγωγή τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέτειναν την πίεση προς την Τεχεράνη ζητώντας την «άνευ όρων παράδοση» της χώρας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent κατέγραψαν άνοδο έως και 13%, φτάνοντας τα 104,7 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate εκτινάχθηκε ακόμη και κατά 30%, αγγίζοντας τα 118,46 δολάρια πριν περιορίσει τα κέρδη του.

Σε ενημέρωση τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή ενός συστήματος ανώτατης τιμής στα πετρελαϊκά προϊόντα, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες αυξήσεις των τιμών είναι υπερβολικές.

Παράλληλα, η Σεούλ εξετάζει τρόπους διαφοροποίησης των ενεργειακών της προμηθειών, αναζητώντας νέες γραμμές τροφοδοσίας που δεν θα περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap, η μέση τιμή της βενζίνης στη Σεούλ ξεπέρασε τα 1.900 γουόν (περίπου €1,1) ανά λίτρο την Παρασκευή για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος χαρακτήρισε την κρίση στη Μέση Ανατολή «σημαντικό βάρος» για την οικονομία της χώρας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εμπόριο και τις εισαγωγές ενέργειας από την περιοχή.

Ταυτόχρονα, οι αγορές της χώρας παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi κατέγραψε τη χειρότερη ημερήσια πτώση στην ιστορία του την περασμένη εβδομάδα, υποχωρώντας κατά 12%, ενώ ακολούθησε άνοδος 10% την επόμενη ημέρα.

Ο πρόεδρος Λι κάλεσε επίσης τις αρχές να επεκτείνουν, εφόσον χρειαστεί, το πρόγραμμα σταθεροποίησης των αγορών που ενεργοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τεχνητή στήριξη των τιμών των μετοχών.

Παρόμοιες κινήσεις εξετάζουν και άλλες χώρες της Ασίας. Η Ιαπωνία φέρεται να προετοιμάζεται για πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα, ενώ το Βιετνάμ ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει εισαγωγικούς δασμούς στα καύσιμα ώστε να διασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια.

