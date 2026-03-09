Ηγέτες από Μέση Ανατολή στην τηλεδιάσκεψη με Κόστα, Φον ντερ Λάιεν, Κάλας

Τηλεδιάσκεψη υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών της Μέσης Ανατολής με αντικείμενο τις ραγδαίες εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν και τη γενικότερη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας, με την πρωτοβουλία ανήκει στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι οποίοι διοργάνωσαν τη συνάντηση μέσωμ βιντεοδιάσκεψης, με τη συμμετοχή ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων από χώρες της Μέσης Ανατολής. Στη συζήτηση συμμετείχε, επίσης, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Κάγια Κάλας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη σημερινή τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι εξής ηγέτες και εκπρόσωποι χωρών της περιοχής: ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντουλάχ Β΄Ιμπν αλ Χουσεΐν, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι, ο πρίγκιπας του Μπαχρέιν, Σαλμάν μπιν Χαμάντ αλ Χαλίφα, διάδοχος του θρόνου και πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο Πρόεδρος της Συρίας Αχμάντ αλ Σαράα, ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ αλ Θάνι, ο σεΐχης του Κουβέιτ και πρωθυπουργός, Αχμάντ Αμπντουλάχ αλ Αχμάντ αλ Σαμπάχ, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Σάιφ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, ο πρίγκιπας και Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ, και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάρ, Σαγίντ Μπαντρ μπιν Χαμάντ αλ Μπουσαΐντι.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος, η σημερινή συζήτηση επρόκειτο να επικεντρωθεί στις εκτιμήσεις των περιφερειακών ηγετών για τη συνεχιζόμενη κρίση και τις επιπτώσεις της στην ασφάλεια της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες αναμενόταν να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών προς τις χώρες της περιοχής, καθώς και πιθανές διπλωματικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης.

