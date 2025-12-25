Επίσκεψη μελών του Ευρωκοινοβουλίου στο Ριζοκάρπασο

Η Επιτροπή Παιδείας και η Επιτροπή Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προχωρούν, αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, σε διερεύνηση των καταγγελιών σε σχέση με τις τραγικές συνθήκες που βιώνουν τα 50 παιδιά Ε/Κ που φοιτούν στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο Ριζοκαρπάσου. Οι καταγγελίες περί κακομεταχείρισης των μαθητών από το κατοχικό καθεστώς έγιναν από την υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου προ διετίας κι αφορούσαν σε λογοκρισία των βιβλίων και της διδακτέας ύλης, καθώς και στον έλεγχο των εκπαιδευτικών που μεταβαίνουν στα κατεχόμενα για να διδάξουν τους μαθητές. Αυτή η αθέατη πλευρά της κατοχής προκάλεσε σοκ στους Ευρωπαίους ευρωβουλευτές όταν άκουσαν, διά στόματος της υπουργού Παιδείας τον Φεβρουάριο του 2024, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα εγκλωβισμένα παιδιά στην προσπάθειά τους να ασκήσουν το αναφαίρετο δικαίωμα της μόρφωσης. Όπως είχε πει η κ. Μιχαηλίδου, τα παιδιά αναγκάζονται να παρέμειναν εγκλωβισμένοι. Θα φροντίσουμε, είπε, να προσκομιστούν στην Επιτροπή Ερευνών όσα στοιχεία χρειάζονται ώστε η έρευνα να είναι πλήρης. Η ομάδα ερευνών, συμπλήρωσε, είναι μια πολυπρόσωπη ομάδα με μεγάλη υποστούν σκίσιμο των βιβλίων τους με την αφαίρεση κεφαλαίων της Ιστορίας, στερώντας τους την πλήρη μόρφωση και ασκώντας τον απόλυτο έλεγχο.

Εξαναγκάζονται σε φυγή

Ο ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή Παιδείας του Ευρωκοινοβουλίου, όπου προέβη και ο ίδιος σε καταγγελίες για τα τεκταινόμενα, λέγοντας ότι ουσιαστικά το κατοχικό καθεστώς εξαναγκάζει τα εγκλωβισμένα παιδιά να εγκαταλείψουν το Ριζοκάρπασο, ζητούσε επίμονα παρέμβαση προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες φοίτησης των παιδιών στο Ριζοκάρπασο. Αξιώνοντας ταυτόχρονα τη δυναμική παρέμβαση της Ευρώπης για ίση μεταχείριση των παιδιών και διασφάλιση του δικαιώματος της μόρφωσης. Μετά τις γιορτές, ανέφερε, προγραμματίζεται, επίσκεψη μελών της Επιτροπής Παιδείας από όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου στο Ριζοκάρπασο, προκειμένου να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι τι συμβαίνει στα σχολεία. Είναι, σημείωσε, μια ευκαιρία να αντιληφθούν πώς συμπεριφέρεται μια χώρα 80 εκατ. εκδικούμενη μια χούφτα μαθητών που εμπειρία, συνεπώς γνωρίζουν πού και πώς θα διερευνήσουν το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα. Εναπόκειται στο κατοχικό καθεστώς να αρνηθεί την πρόσβαση ή όχι. Αν αρνηθεί, σίγουρα δεν θα είναι ρόδινα τα πράγματα για το κατοχικό καθεστώς.

Εμπόδια στο Υπ. Παιδείας

Από την πλευρά της, η υπουργός κ. Μιχαηλίδου επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε και η ίδια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ερευνών του Ευρωκοινοβουλίου για την απόφαση να προχωρήσει σε διερεύνηση της καταγγελίας. Μέχρι σήμερα, ανέφερε η υπουργός, το κατοχικό καθεστώς εξακολουθεί να εμποδίζει τη μετάβαση λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας στα κατεχόμενα σχολεία, δεν επιτρέπει σε επιθεωρητές να επισκεφθούν τα παιδιά, αλλά ούτε και υλικό αφήνουν να σταλεί στα σχολεία. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις όποιες ευρωπαϊκές έρευνες, κατέληξε η υπουργός.