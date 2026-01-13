Εντός του 2026 θα αρχίσουν έργα στον Προσφυγικό Συνοικισμό Τακτακαλά Λευκωσίας, λέει το Τμήμα Πολεοδομίας

Το Τμήμα Πολεοδομίας έχει διαβεβαιώσει ότι εντός του 2026 θα αρχίσουν τα έργα συντήρησης κατοικιών στον Προσφυγικό Συνοικισμό Τακτακαλά Λευκωσίας, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, Νίκος Κέττηρος.

Η Επιτροπή Προσφύγων συνέχισε τη συζήτηση σε ότι αφορά την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως σε σχέση με έργα αναδόμησης, εγκατάστασης ανελκυστήρων και συντήρησης των κυβερνητικών οικισμών, και στο πλαίσιο αυτό εξέτασε ζητήματα που αφορούν τον προσφυγικό οικισμό Τακτακαλά Λευκωσίας.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο κ. Κέττηρος είπε ότι κάλεσαν στην Επιτροπή τους κατοίκους του Προσφυγικού Συνοικισμού Τακτακαλά Λευκωσίας, προσθέτοντας ότι είναι ένας προσφυγικός συνοικισμός ειδικού χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια γενικής συντήρησης, για αυτό τους είχαν καλέσει γιατί αυτά τα σπίτια χτίστηκαν από την Πολεοδομία στη βάση του χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιοχής.

«Καταλαβαίνετε ότι έχουν μπαλκόνια, αντί αλουμίνια έχουν ξύλινα παράθυρα και πόρτες, έχουν παραδοσιακή αρχιτεκτονική αυτά τα σπίτια και δεν έχουν συντηρηθεί όπως οι άλλοι συνοικισμοί. Παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα συντήρησης», ανέφερε.

Ευτυχώς, πρόσθεσε, «το Τμήμα πολεοδομίας μας έχει διαβεβαιώσει ότι εντός του 2026 υπάρχει κονδύλι στον προϋπολογισμό τους και θα αρχίσουν τα έργα συντήρησης αυτών των κατοικιών».

«Οπωσδήποτε θα παρακολουθούμε, γιατί εδώ υπάρχει και ένα θέμα σε ότι αφορά την έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας ή των πιστοποιητικών μίσθωσης που δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Ζητήσαμε από την Πολεοδομία να μας ενημερώσει την αμέσως επόμενη εβδομάδα για αυτή τη διαδικασία και να καταθέσει στην Επιτροπή χρονοδιαγράμματα», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κέττηριος είπε ότι 65 σπίτια είναι χτισμένα από την Πολεοδομία με αυτή την ιδιομορφία, και δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας.

