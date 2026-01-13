Videogate - Βύρωνος: Με την εμπλοκή της Europol συνεχίζει η Αστυνομία την διερεύνηση για το επίμαχο βίντεο

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες για την ανάρτηση του επίμαχου βίντεο στην πλατφόρμα X, που αναφέρεται σε ενδεχόμενα σκάνδαλα διαφθοράς στην Κύπρο.
Διαβάστε επίσης
-
Videogate: Στο μικροσκόπιο της έρευνας και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα
- Δεκτή την παραίτηση Χαραλάμπους έκανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Τι αναφέρει στην ανάρτηση του
- Αρχή κατά Διαφθοράς για βίντεο: Δεν επιτρέπεται να διεξάγουμε έρευνα εφόσον άρχισε ποινική διερεύνηση από Νομική Υπηρεσία και Αστυνομία
-
VIDEOGATE: Πέρασε και ο Γιώργος Χρυσοχόος της CyField το κατώφλι του ΤΑΕ - Τι αναμένει η Αστυνομία για να προχωρήσει
Σε δήλωσή του, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, διευκρίνισε ότι, στο πλαίσιο της διερεύνησης, συμμετέχουν διάφορες υπηρεσίες και τμήματα της Αστυνομίας, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή της Europol, καθώς και αρμοδίων φορέων από άλλες χώρες του εξωτερικού.
Ο κ. Βύρωνος τόνισε ότι η Αστυνομία συνεχίζει τις ενέργειες της με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.