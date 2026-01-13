Επικίνδυνοι οι δρόμοι στο Τρόοδος λόγω παγετού και κατολισθήσεων

Ανοίγει για το κοινό η πρώτη πίστα του σκι στο Τρόοδος

Αυτή η απόφαση πάρθηκε μετά τις χιονοπτώσεις του τελευταίου 24ωρου καθώς το ύψος και η ποιότητα χιονιού είναι ικανοποιητικά για τη λειτουργία της συγκεκριμένης πίστας.

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:00 το πρωί θα ανοίξει για το κοινό η πρώτη πίστα σκι της σεζόν, η Sun Valley I (Aphrodite), σύμφωνα με την διεύθυνση του χιονοδρομικού κέντρου Τροόδους.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα kitasweather, η απόφαση λήφθηκε μετά τις χιονοπτώσεις του τελευταίου 24ώρου, καθώς το ύψος και η ποιότητα του χιονιού κρίθηκαν επαρκή για την ασφαλή λειτουργία της συγκεκριμένης πίστας. Αντίθετα, στις υπόλοιπες πίστες δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το απαιτούμενο χιόνι και, δεδομένου ότι δεν αναμένεται σύντομα νέα αξιόλογη χιονόπτωση, παραμένει αβέβαιο πότε ή αν θα ανοίξουν.

Παράλληλα, το lift στην πίστα North Face θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 έως τις 16:00, αποκλειστικά για περίπατο και απόλαυση της θέας από ψηλά, χωρίς δυνατότητα χρήσης του για σκι στη συγκεκριμένη πίστα.

