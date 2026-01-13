Τραμπ στους Ιρανούς: «Έρχεται βοήθεια, συνεχίστε να διαδηλώνετε, το καθεστώς θα πληρώσει ακριβά»

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες για την κατάσταση στο Ιράν, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας εξελίξεις στη χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ζήτησε από τους Ιρανούς πολίτες να συνεχίσουν να διαδηλώνουν, υποσχέθηκε πως «οι δολοφόνοι θα πληρώσουν ακριβά» και τόνισε πως «η βοήθεια έρχεται».

Παράλληλα, έκανε παράφραση του γνωστού «Make America Great Again - MAGA», γράφοντας «Make Iran Great Again - MIGA».

Αναλυτικά, έγραψε: «Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΑΣ!!! Καταγράψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των βασανιστών. Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ οι παράλογες δολοφονίες διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA (Make Iran Great Again)!!!».

Ο Αμερικανός πρόεδρος (νωρίτερα ανακοίνωσε δασμούς 25% σε όποιες χώρες συναλλάσσονται με την Τεχεράνη) έχει ενημερωθεί τις τελευταίες ημέρες για νέες επιλογές στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να υλοποιήσει την απειλή του να επιτεθεί στη χώρα λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων, σύμφωνα με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους, που έχουν γνώση του θέματος.

Οι επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς παραμένουν μια επιλογή για μια πιθανή επέμβαση των ΗΠΑ, αλλά αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν επίσης παρουσιάσει επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο και ψυχολογικές εκστρατείες, σύμφωνα με τις πηγές.

Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση στο Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα για να συζητήσει τις επιλογές για το Ιράν, σύμφωνα με τις πηγές, αλλά δεν είναι σαφές εάν ο ίδιος ο πρόεδρος θα παραστεί. Κατά πληροφορίες, παρόμοια σύσκεψη θα πραγματοποιήσει και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο στρατός του εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές» για να παρέμβει σε περίπτωση που σκοτωθούν περισσότεροι διαδηλωτές. Ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί ηγέτες τον κάλεσαν «για διαπραγματεύσεις», αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «ίσως χρειαστεί να δράσουν πριν από τη συνάντηση».

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Jan 13 2026, 9:43 AM ET )



Iranian Patriots, KEEP PROTESTING - TAKE OVER YOUR INSTITUTIONS!!! Save the names of the killers and abusers. They will pay a big price. I have cancelled all meetings… pic.twitter.com/oQ46NkNmA3 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) January 13, 2026

protothema.gr