Στην Ολομέλεια η τροποποίηση νόμου που ανοίγει το δρόμο της Cyta για ενέργεια

Στην ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να κατατεθεί ο τροποποιητικός νόμος που αφορά την Αρχή Τηλεπικοινωνιών ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην Cyta να δραστηριοποιείται και να χρησιμοποιεί την περιουσία της σε εργασίες ή δραστηριότητες στον τομέα της ενέργειας και σε παρεμφερείς κλάδους.

Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής στην παρουσία της ηγεσίας τόσο της Cyta όσο και της ΑΗΚ, αλλά και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των δύο οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διατυπώθηκε η θέση της Νομικής Υπηρεσίας η οποία δεν εντόπισε ένσταση που να εδράζεται σε νομικούς λόγους, επισημαίνοντας ότι το άρθρο 122 του Συντάγματος δεν θέτει περιορισμό ως προς τη δραστηριοποίηση των δύο οργανισμών, ωστόσο ανέφερε, ενδεχομένως να ανακύπτουν ζητήματα ανταγωνισμού, αναλόγως του τρόπου εμπλοκής.

Η Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι η εμπλοκή της Cyta στον τομέα της ενέργειας δεν συνιστά από μόνη της κρατική ενίσχυση, ωστόσο το τελικό σχέδιο θα πρέπει να ελεγχθεί ως προς τη βιωσιμότητα και τον λογιστικό διαχωρισμό. Εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ τόνισε ότι οποιαδήποτε δραστηριοποίηση θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πλαίσιο της αγοράς.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υποστήριξε ότι η είσοδος της Cyta στην αγορά ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη αναγκών ευάλωτων ομάδων, ιδίως σε πολυκατοικίες ή υποστατικά όπου δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Πρόσθεσε ότι η αγορά ενέργειας θα καταστεί πιο ανταγωνιστική στο μέλλον και ότι η καθυστέρηση ενδέχεται να δημιουργήσει ζήτημα ευρωστίας για τον οργανισμό.

Από πλευράς του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφέρθηκε ότι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας αποτελεί στρατηγικό στόχο, με τις ανεξάρτητες αρχές να έχουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη σταθμισμένων αποφάσεων. Τονίστηκε ότι οι επιδιώξεις του Υπουργείου δεν προκαθορίζουν το είδος των οργανισμών που θα δραστηριοποιηθούν, ενώ κάθε πρωτοβουλία προς όφελος των νοικοκυριών κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και ως Υπουργείο Εμπορίου μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο «συμφωνούμε με την κατάθεση του νομοσχεδίου», ωστόσο σημείωσε ότι επί της ουσίας το εύρος της δραστηριότητας θα κριθεί από τις άδειες που θα εκδώσει η ΡΑΕΚ. Έκανε επίσης αναφορά για ανάγκη διαλόγου, διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι ο διάλογος έγινε κατά τη σημερινή συζήτηση στην επιτροπή.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλεύτρια του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, τόνισε ότι «με καλή συνεννόηση και συνεργασία μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινό έδαφος και να προχωρήσουμε μπροστά χωρίς ενστάσεις και διαφωνίες», επισημαίνοντας ωστόσο πως η θέση των νομοθετών δεν είναι εύκολη.

Η Πρόεδρος της Cyta, Μαρία Τσιάκκα, ανέφερε ότι ο οργανισμός είναι κερδοφόρος και έχει διασφαλίσει εκτεταμένη κάλυψη κινητής τηλεφωνίας και δικτύου οπτικών ινών. Υποστήριξε ότι διεθνώς οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών δραστηριοποιούνται και στην ενέργεια, εξέλιξη που, όπως είπε, θα φθάσει και στην Κύπρο. «Δεν έχουμε δεσπόζουσα θέση στην αγορά ηλεκτρισμού – έχουμε μηδενική θέση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι χωρίς τροποποίηση της νομοθεσίας η Cyta δεν μπορεί να προετοιμαστεί εγκαίρως. Διαβεβαίωσε ότι ο οργανισμός θα συμμορφώνεται με το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και ότι δεν ζητεί παρεκκλίσεις.

Διαφορετική ήταν η θέση που διατύπωσε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Ο Πρόεδρός της, Γιώργος Πέτρου, ανέφερε ότι το ζήτημα δεν είναι απλό και θα έπρεπε να είχε προηγηθεί εις βάθος διαβούλευση μεταξύ των δύο ημικρατικών οργανισμών. Υποστήριξε ότι τυχόν απώλειες πελατών από την ΑΗΚ θα επιβαρύνουν τους υπόλοιπους καταναλωτές.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ, Άδωνις Γιασεμίδης, σημείωσε ότι η ταυτόχρονη διεκδίκηση ρόλου παραγωγού και προμηθευτή από τη Cyta συνιστά στρατηγική επιλογή με θεσμικές συνέπειες, κάνοντας λόγο για «θεσμική αναδιάταξη» και ανάγκη σαφούς κατανομής ρόλων.

Παρεμβάσεις έγιναν και από συντεχνίες των δύο οργανισμών. Εκπρόσωπος των συντεχνιών της Cyta υποστήριξε ότι η ενίσχυση του ανταγωνισμού δεν πρέπει να οδηγεί σε αποδυνάμωση δημόσιων οργανισμών προς όφελος ιδιωτών, ενώ συντεχνίες της ΑΗΚ χαρακτήρισαν την κατάθεση του νομοσχεδίου πρόχειρη και έκαναν λόγο για έλλειψη στρατηγικής.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά έκανε λόγο για σύγχυση ως προς τις τοποθετήσεις των αρμόδιων υπουργείων.

Η συζήτηση σημαδεύτηκε σε κάποια σημεία από αντιπαραθέσεις, με τον βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύση Παντελίδη να εκφράζει λύπη για το «ντέρμπι» μεταξύ των δύο οργανισμών και να τάσσεται υπέρ της τροποποίησης του νόμου, ώστε να προστεθεί η λέξη του «ενέργεια», υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι προϋπόθεση ακόμη και για πιθανές συνέργειες.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τη βιωσιμότητα τόσο της Cyta όσο και της ΑΗΚ, ενώ σημείωσε ότι και η ΑΗΚ θα πρέπει να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις στην αγορά ενέργειας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε ότι η συζήτηση έχει εξαντληθεί. «Σήμερα θεωρώ ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια συζήτησης, όλες οι θέσεις έχουν ακουστεί και δεν κρίνω ότι υπάρχει ουσιαστικός λόγος για να επαναληφθεί η σημερινή συνεδρία» είπε.

Ο βουλευτής ΑΚΕΛ Αντρέας Καφκαλιάς διαφώνησε, ζητώντας νέα συνεδρία στην παρουσία των αρμόδιων Υπουργών. Τελικώς, αποφασίστηκε το νομοσχέδιο να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για περαιτέρω εξέταση.

Τα πνεύματα ωστόσο οξύνθηκαν προς το τέλος της συζήτησης όταν ο εκπρόσωπος συντεχνιών της ΑΗΚ Γιώργος Κατελλάρης αναφέρθηκε σε χειρισμούς προηγούμενων Κυβερνήσεων που αφορούσαν στην ΑΗΚ με αναφορά και στον Αλέκο Τρυφωνίδη, με τον βουλευτή να απαντά σε έντονο ύφος «δεν σας είδα να κάνετε πόλεμο όταν ήρθαν οι ιδιώτες και ήταν ανοικτές οι πόρτες και την ώρα που μιλά ο βουλευτής να σιωπάς», ενώ μεσολάβησε παρέμβαση της Προέδρου της Επιτροπής για να σταματήσει η συζήτηση. «Δεν είναι παραγωγικό και δεν είναι μέθοδος που ακολουθεί η επιτροπή και δεν προσφέρει τίποτε στη συζήτηση αυτά που έχουμε ακούσει» ανέφερε η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου επαναλαμβάνοντας ότι το νομοσχέδιο θα πάρει τον δρόμο της Ολομέλειας.

