Κοινή γραμμή κομμάτων για αλλαγές στη βουλευτική ασυλία - Τι ανέφερε ο ΓΕ για Σιζόπουλο και Σύκα

Την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής Νομικών να επαναφέρει προς συζήτηση το θέμα του περιορισμού της βουλευτικής ασυλίας, εξέφρασε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, μετά από τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στη Βουλή.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα παλιό νομοσχέδιο που εκκρεμεί εδώ και χρόνια και αφορά τον καθορισμό των κατ’ ελάχιστων δικαιωμάτων, που πρέπει να προστατεύονται κατά την ενάσκηση των βουλευτικών καθηκόντων.

Τόνισε ότι χαιρετίζει ιδιαίτερα το γεγονός πως η πρωτοβουλία προήλθε από τους ίδιους τους βουλευτές, χαρακτηρίζοντάς το ως «ιδιαίτερα σημαντικό».

Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, κατά τη συνεδρία έγινε μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων, με στόχο τόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που έχει την ευθύνη παρουσίασης του νομοσχεδίου, όσο και η Νομική Υπηρεσία, η οποία θα διενεργήσει τον νομοτεχνικό έλεγχο, να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που να μπορεί να εγκριθεί από τη Βουλή.

Υπογράμμισε ότι δεδομένου πως το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τη νομοθετική εξουσία, το περίγραμμα του περιορισμού της ασυλίας θα πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με τους ίδιους τους βουλευτές.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την υπόθεση του βουλευτή Νίκου Σύκα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί επί υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίου.

Ωστόσο, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Νίκος Τορναρίτης επισήμανε πως για ορισμένα αδικήματα που δεν σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων ενός βουλευτή, θα έπρεπε να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση, χωρίς να απαιτείται απόφαση άρσης της βουλευτικής ασυλίας.

Τη θέση αυτή, όπως είπε, συμμερίστηκαν τόσο ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, όσο και η βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, αλλά και οι υπόλοιποι παρόντες βουλευτές.

Αποφασίστηκε, ανέφερε, να πραγματοποιηθεί μελέτη από τις υπηρεσίες του Προέδρου της Επιτροπής, ώστε να εξεταστεί τι ισχύει σε άλλες χώρες και να εξευρεθεί μηχανισμός που θα διαχωρίζει τα αδικήματα, για τα οποία πρέπει να υπάρχει απόλυτη ασυλία, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος παρέμβασης στο κοινοβουλευτικό έργο από εκείνα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό και για τα οποία θα μπορεί να προχωρεί η δίωξη χωρίς προηγούμενη αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Σε σχέση με παραδείγματα αδικημάτων ποινικής φύσης, που ενδεχομένως να εμπίπτουν στο πλαίσιο της πολιτικής δράσης, ανέφερε ότι «όπως είπε ο κ. Ιωάννου και συμφώνησαν τα μέλη της Επιτροπής, υπάρχουν περιπτώσεις παραβάσεων που τελούνται στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου».

«Το ερώτημα κατά πόσο τέτοιες ενέργειες εντάσσονται ή όχι στο κοινοβουλευτικό έργο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί», είπε.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει πρόθεση από τους ίδιους τους βουλευτές να συζητήσουν το ζήτημα, αναγνωρίζοντας ότι ενδεχομένως η ασυλία που απολαμβάνουν να είναι υπερβολική.

Δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και το προσωπικό της Νομικής Υπηρεσίας βρίσκονται στη διάθεσή τους, ώστε να καταλήξουν σε μια λύση αποδεκτή από όλους.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπάρχει ενδεχόμενο άρσης της ασυλίας του βουλευτή Μαρίνου Σιζόπουλου, ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι «δεν έχει ληφθεί ακόμη σχετική απόφαση».

Όπως είπε, μόλις ληφθεί θα υπάρξει ενημέρωση, σημειώνοντας ότι ορισμένες υποθέσεις απαιτούν χρόνο για να μελετηθούν, ώστε να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ