Επτά βρέφη σε νοσοκομεία του Ισραήλ

Στους οκτώ ανέρχεται ο αριθμός των Κυπρίων ασθενών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή για θεραπεία σε νοσοκομεία του Ισραήλ. Από αυτούς, οι επτά είναι παιδιά και βρέφη, τα περισσότερα ηλικίας μόλις λίγων εβδομάδων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία για την παρακολούθηση της κατάστασης. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, αναμένει το άνοιγμα του εναέριου χώρου του Ισραήλ, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διαδικασία επαναπατρισμού των ασθενών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της στον «Π» η διευθύντρια του ΟΑΥ, Μόνικα Κυριάκου, από την πρώτη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση από πλευράς του οργανισμού, με στόχο αρχικά να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε τρία νοσοκομεία στο Ισραήλ. «Επικοινωνήσαμε με τα νοσηλευτήρια, τα οποία μας διαβεβαίωσαν ότι διαθέτουν καταφύγια και χώρους κατάλληλα εξοπλισμένους, ώστε οι ασθενείς μας να μπορούν να συνεχίσουν με ασφάλεια τη θεραπεία τους. Την ίδια στιγμή δώσαμε τα στοιχεία των ασθενών και των συνοδών τους στην πρεσβεία της Κύπρου στο Ισραήλ», ανέφερε η κ. Κυριάκου. Όπως πρόσθεσε, δύο εκ των ασθενών έχουν εκφραστεί επιθυμία για επαναπατρισμό. Για τον λόγο αυτό, ο ΟΑΥ έχει ζητήσει ενημέρωση από τα νοσηλευτήρια σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας τους, κατά πόσο μπορούν να ταξιδέψουν και υπό ποιες συνθήκες, καθώς και εάν σε περίπτωση επιστροφής τους στην Κύπρο θα χρειαστεί να συνεχιστεί η νοσηλεία τους σε κάποιο νοσοκομείο της χώρας. «Είμαστε αυτή τη στιγμή σε στάση αναμονής και υπάρχει συνεχής επικοινωνία τόσο με την πρεσβεία όσο και με το Υπουργείο Εξωτερικών», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι όλοι οι ασθενείς είναι καλά στην υγεία τους και οι θεραπείες τους συνεχίζονται κανονικά.

Σε επιφυλακή το σύστημα υγείας

Την ίδια ώρα, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται και το σύστημα υγείας στην Κύπρο, με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τα υπουργεία. Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων του οργανισμού ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις, ενώ στα δημόσια νοσηλευτήρια υπάρχουν έτοιμα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ενδεχομένου. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, «η ομάδα διαχείρισης κρίσεων βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις, ενώ τα νοσηλευτήριά μας είναι έτοιμα να ανταποκριθούν οποιαδήποτε στιγμή». Παράλληλα, όπως εξήγησε, ο οργανισμός διατηρεί ήδη ιατρεία στα αεροδρόμια της χώρας και εάν κριθεί απαραίτητο, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν και να στελεχωθούν αντίστοιχα ιατρεία και στα λιμάνια. «Παρακολουθούμε διαρκώς την κατάσταση και, αν χρειαστεί, θα ενεργοποιηθούν όλα τα σχετικά πρωτόκολλα και διαδικασίες», κατέληξε.