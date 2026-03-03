ΙδΕΚ και κυπριακές startups στο 4YFN 2026

Στο διεθνούς κύρους συνέδριο και την έκθεση 4 Years From Now (4YFN) 2026, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, συμμετέχει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, μαζί με οκτώ καινοτόμες κυπριακές επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τη δυναμική και την εξωστρέφεια του εθνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Η φετινή διοργάνωση, με κεντρική θεματική «Infinite AI», επικεντρώνεται στην ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, δίνοντας έμφαση σε εφαρμογές με απτό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Στο πλαίσιο αυτό, οι κυπριακές επιχειρήσεις παρουσιάζουν λύσεις αιχμής που αξιοποιούν τεχνολογίες AI, ρομποτικής, αγροτεχνολογίας και ψηφιακών εφαρμογών.

Της κυπριακής αποστολής ηγείται ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης, με τη συμμετοχή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μόνικας Ιωαννίδου Πολεμίτου και κ. Ανδρέα Ανδρέου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιούνται επαφές με επενδυτές, οργανισμούς και διεθνείς φορείς, με στόχο την προσέλκυση συνεργασιών και επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Στο κυπριακό περίπτερο συμμετέχουν οι εταιρείες: IREROBOT LTD, Cocoon Creations, AgroVisioners, GridQ Ltd, GetCrew Ltd., RAVATAR, Freyia Labs και Mentormatic Solutions Limited, οι οποίες παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Το κυπριακό περίπτερο επισκέφθηκε και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ. Νικόδημος Δαμιανού, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση της Πολιτείας για ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η συμμετοχή της Κύπρου στο 4YFN εντάσσεται στις στοχευμένες ενέργειες του ΙδΕΚ για την προβολή του κυπριακού οικοσυστήματος στο εξωτερικό, την υποστήριξη της διεθνούς δικτύωσης των επιχειρήσεων και τη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας.