Έρικ Ντέιν: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του γνωστού ηθοποιού

Ήταν Απρίλιος του 2025 όταν μια συνέντευξή του στο περιοδικό People συγκίνησε και σκόρπισε θλίψη στον χώρο του θεάματος – και όχι μόνο. Ο Έρικ Ντέιν έκανε γνωστό ότι πάσχει από ALS – γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, είναι μια ταχέως εξελισσόμενη νευροεκφυλιστική νόσος που καταστρέφει τους νευρώνες, οδηγώντας σε προοδευτική μυϊκή αδυναμία, παράλυση και αναπνευστική ανεπάρκεια. Προσβάλλει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, ενώ δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία, με τη φροντίδα να εστιάζει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

«Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμον που έχω την αγαπημένη οικογένεια δίπλα μου και χαρούμενος που μπορώ να δουλεύω. Θα παρακαλούσα να δώσετε σε εμένα και την οικογένειά μου την ιδιωτικότητα που χρειάζεται μια τέτοια στιγμή» είχε δηλώσει τότε.

Στις 19 Φεβρουαρίου -δηλαδή σε λιγότερο από έναν χρόνο από τότε που έκανε γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει- ο αγαπημένος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 53 ετών. Πριν από λίγες ώρες, το People έκανε γνωστή και την αιτία θανάτου του.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό, ο Έρικ Ντέιν άφησε την τελευταία του πνοή από από αναπνευστική ανεπάρκεια, ως αποτέλεσμα της νόσου ALS.

Eric Dane's official cause of death is confirmed https://t.co/FPmYqvECtO pic.twitter.com/cbIzoVNZhj — The Mirror (@DailyMirror) March 3, 2026

Οι συμβουλές του Έρικ Ντέιν στις δύο κόρες του

Λίγο καιρό προτού πεθάνει, ο ηθοποιός του Gray’s Anatomy, έδωσε μια συνέντευξη, με σκοπό να δημοσιευθεί μετά τον θάνατό του. Σε αυτήν είχε και μερικές συμβουλές προς τις κόρες του.

«Billie και Georgia, προσπάθησα. Κάποιες φορές σκόνταψα, αλλά προσπάθησα. Συνολικά, περάσαμε υπέροχα, έτσι δεν είναι; Θυμάμαι όλες τις φορές που ήμασταν στην παραλία. Εσείς οι δύο, εγώ και η μαμά στο Μαλιμπού, στη Σάντα Μόνικα, στη Χαβάη, στο Μεξικό. Σας βλέπω τώρα να παίζετε με τις ώρες στον ωκεανό, τα μικρά μου πλασματάκια του νερού. Εκείνες οι μέρες, ήταν ο παράδεισος.

»Πρώτον: Να ζείτε στο παρόν. Είναι δύσκολο, αλλά έμαθα να το κάνω. Για χρόνια ήμουν χαμένος στο μυαλό μου, βυθισμένος στην ανησυχία και την αυτολύπηση, στη ντροπή και την αμφιβολία. Αναπαρήγαγα ξανά και ξανά αποφάσεις, αμφισβητούσα τον εαυτό μου. Τέλος πια. Από καθαρό ένστικτο επιβίωσης αναγκάζομαι να μένω στο παρόν, αλλά δεν θέλω να βρίσκομαι πουθενά αλλού. Το παρελθόν περιέχει μεταμέλειες. Το μέλλον παραμένει άγνωστο. Άρα πρέπει να ζείτε τώρα. Το παρόν είναι το μόνο που έχετε. Να το εκτιμάτε. Να αγαπάτε κάθε στιγμή.

»Δεύτερον. Να ερωτεύεστε. Όχι απαραίτητα έναν άνθρωπο, αν και το συνιστώ κι αυτό. Αλλά να ερωτεύεστε κάτι. Βρείτε το πάθος σας, τη χαρά σας. Η αγάπη με βοήθησε να ξεπεράσω τις πιο σκοτεινές μου ώρες, τις πιο σκοτεινές μου μέρες. Εξακολουθώ να αγαπώ τη δουλειά μου, εξακολουθώ να την προσμένω, εξακολουθώ να θέλω να στέκομαι μπροστά σε μια κάμερα και να παίζω τον ρόλο μου. Η δουλειά μου δεν με ορίζει, αλλά με ενθουσιάζει.

»Τρίτον. Να επιλέγετε σοφά τους φίλους σας. Βρείτε τους ανθρώπους σας και μετά δοθείτε σε αυτούς. Οι καλύτεροι από αυτούς θα σας το ανταποδώσουν. Χωρίς κριτική, χωρίς όρους, χωρίς ερωτήσεις. Δεν μπορώ να κάνω μικρά πράγματα που παλιά έκανα. Δεν μπορώ να οδηγώ, να πηγαίνω στο γυμναστήριο, να παίρνω καφέ ή να βγαίνω. Αλλά έμαθα να αγκαλιάζω τις εναλλακτικές. Οι φίλοι μου έρχονται σε μένα, τρώμε μαζί, βλέπουμε έναν αγώνα, ακούμε μουσική. Δεν κάνουν κάτι ιδιαίτερο· απλώς εμφανίζονται. Αυτό είναι σημαντικό. Απλώς να είστε εκεί. Και να αγαπάτε τους φίλους σας με όλο σας το είναι. Να τους κρατάτε κοντά σας. Θα σας διασκεδάσουν, θα σας καθοδηγήσουν, θα σας βοηθήσουν, θα σας στηρίξουν και κάποιοι θα σας σώσουν.

»Τέλος, να παλεύετε με κάθε ίχνος της ύπαρξής σας και με αξιοπρέπεια. Αυτή η ασθένεια παίρνει το σώμα μου, αλλά δεν θα πάρει ποτέ το πνεύμα μου. Όταν κάτι απρόσμενο σας χτυπήσει — και θα σας χτυπήσει, γιατί αυτή είναι η ζωή — να παλεύετε και να το αντιμετωπίζετε με ειλικρίνεια και ακεραιότητα ακόμη κι αν φαίνεται ανυπέρβλητο. Ελπίζω να σας έδειξα ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα πάντα. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε την κόλαση με αξιοπρέπεια. Να παλεύετε, κορίτσια, και να κρατάτε το κεφάλι ψηλά.

»Billie και Georgia, είστε η καρδιά μου, είστε τα πάντα για μένα. Καληνύχτα. Σας αγαπώ. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια».

Πηγή: in.gr