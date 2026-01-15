Έκλεισε πίστα του σκι στο Τρόοδος 24 ώρες μετά το άνοιγμα της - Άγνωστοι εισήλθαν με οχήματα 4X4 (φώτος)

Έκλεισε η πίστα του σκι Sun Valley I (Aphrodite) στο χιονοδρομικό κέντρο Τροόδους 24 ώρες μετά το άνοιγμα της, επειδή κρίθηκε μη λειτουργική και επικίνδυνη.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική πλατφόρμα kitasweather, άγνωστοι εισήλθαν εντός της πίστας χθες βράδυ με οχήματα 4X4, προκαλώντας ζημιές.

Αυτό το φαινόμενο, σημειώνει, παρατηρείται συχνά με τα πρώτα χιόνια και όταν το ύψος του χιονιού δεν είναι αποτρεπτικό στο να εισέρχονται οχήματα μέσα στην πίστα. Αναφέρει επίσης ότι έχουν παραβιαστεί οι περιφράξεις που είναι τοποθετημένες για αποτροπή οχημάτων να εισέρχονται στο χώρο.

Η πίστα θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας ενώ σε λειτουργία βρίσκεται η Family Run SV 1 (Beginners only) και το Sun Valley BABY Lift.

Η μετεωρολογική πλατφόρμα kitasweather διευκρινίζει ότι το lift στην πίστα της North Face παραμένει ανοικτό για το κοινό για να απολαύσει τον περίπατο του και τη θέα από ψηλά (το lift δεν θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς σκι για τη συγκεκριμένη πίστα).