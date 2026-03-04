Σ’ επιφυλακή οι κοινότητες Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμπου, Ορμήδειας – Έλεγχοι καταφυγίων και προετοιμασίες από την Πολιτική Άμυνα

Σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας βρίσκονται οι κοινότητες στο τρίγωνο Ξυλοφάγου – Ξυλοτύμπου – Ορμήδειας, που γειτνιάζουν με τις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας.

Ο αναπληρωτής διευθυντής Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας Λάρνακας – Αμμοχώστου Ανδρέας Ευθυμίου δήλωσε σήμερα το πρωί στο ΡΙΚ ότι τις τελευταίες μέρες έχουν αποσταλεί καθοδηγητικά – προειδοποιητικά μηνύματα στους κατοίκους των τριών υπό αναφορά κοινοτήτων, με σκοπό την ενημέρωσή τους ως προς τον σχεδιασμό της Πολιτικής Άμυνας σε σχέση με τους χώρους προσωρινής μεταφοράς τους σε περίπτωση συναγερμού.

Live: Λήξαν ο συναγερμός στην Αμερικάνικη Πρεσβεία στη Λευκωσία - Δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος της ΚΔ λέει ο Λετυμπιώτης

Live/ Ιρανικό πολεμικό πλοίο βυθίστηκε κοντά στη Σρι Λάνκα - Ο ισραηλινός στρατός προελαύνει σε λιβανέζικο έδαφος

Όπως είπε, η Πολιτική Άμυνα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις τρεις κοινότητες, ενώ οι εθελοντές και το προσωπικό της Πολιτικής Άμυνας βρίσκονται σ’ επιφυλακή έχοντας ήδη επιθεωρήσει τα διαθέσιμα καταφύγια των κοινοτήτων και προβαίνοντας στις ανάλογες προετοιμασίες. «Δεν συντρέχει λόγος πανικού. Είναι μέτρα που λαμβάνει η Πολιτική Άμυνα για να μπορέσει, εφόσον προκύψει έκτακτη ανάγκη, ν’ αντιδράσει σωστά. Είναι πολύ σημαντικό σε μια τέτοια περίπτωση ο κόσμος να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να έχει έτοιμο στο σπίτι ένα σακίδιο ή ένα κιβώτιο με τα απαραίτητα, όπως νερό, ξηρά τροφή, φάρμακα, ραδιόφωνο κτλ», σημείωσε ο κ.Ευθυμίου και διευκρίνισε ότι θα είναι προσωρινή η διαμονή του κοινού στα καταφύγια, μόνο για μερικές ώρες, απλά και μόνο για να προστατευτεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει ο συναγερμός.

Παράλληλα, ο κ.Ευθυμίου είπε ότι η Πολιτική Άμυνα θα προχωρήσει και σε αναθεώρηση του καταλόγου των καταφυγίων στην ευρύτερη Λάρνακα, καθότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες πολιτών ότι, για παράδειγμα, στο υπό κατασκευή ξενοδοχείο Παλμ Μπητς, στο δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας, το καταφύγιο έχει μετατραπεί σ’ εργοτάξιο παρόλο που παραμένει δηλωμένο ως «καταφύγιο». «Όντως, θα γίνει αναθεώρηση του καταλόγου των καταφυγίων, διότι κάποια απ’ αυτά δεν είναι σε κατάσταση να φιλοξενήσουν πολίτες, όπως για παράδειγμα το καταφύγιο του Παλμ Μπητς. Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας αυτό το γεγονός.

Από τους προηγούμενους μήνες είχαμε αναθεωρήσει τους καταλόγους κι έχουμε εντοπίσει και άλλους χώρους καταφυγίων που δεν συμπεριλαμβάνονταν στους καταλόγους μας», επισήμανε. Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας ανέφερε ότι ο εντοπισμός καταφυγίων είναι μια δύσκολη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή της Λάρνακας, αλλά ειδικά της ελεύθερης Αμμοχώστου, ο κόσμος δεν χτίζει πια οικοδομές με προοπτική να έχουν υπόγειους χώρους. Και τούτο, όπως εξήγησε, οφείλεται στο γεγονός ότι αυξάνεται αυτόματα το κόστος της οικοδομής. Εξού και η Πολιτική Άμυνα αναζητά εναλλακτικές λύσεις για καταφύγια.

Αδειάζουν τα ράφια

Εξάλλου, ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Ξυλοφάγου Γιώργος Ιουλιανός δήλωσε ότι τα τελευταία 24ωρα άρχισαν να εξαντλούνται προϊόντα από ράφια υπεραγορών της περιοχής. Αυτό το φαινόμενο, σημείωσε, κάπου είναι φυσιολογικό από την στιγμή που ο κόσμος ανησυχεί, διότι ενημερώνεται συνεχώς πως καταφθάνουν στο νησί φρεγάτες και πολεμικά αεροσκάφη από διάφορες χώρες για ν’ ανταποκριθούν σε τυχόν έκτακτη ανάγκη. «Γι’ αυτό και το κοινό προσπαθεί να προμηθευτεί τουλάχιστον τα απαραίτητα για τις επόμενες μέρες», συμπλήρωσε. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι Ορμήδειας ενημερώθηκαν από την Πολιτική Άμυνας ότι σε περίπτωση εκκένωσης της κοινότητάς τους θα πρέπει να κατευθυνθούν προς το δημοτικό διαμέρισμα Λιοπετρίου και συγκεκριμένα στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Λιοπετρίου.