Βγαίνει μπροστά ο Δήμος Λάρνακας: Οδηγίες προς δημότες για προστασία στα καταφύγια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Βγαίνει μπροστά ο Δήμος Λάρνακας κι ενημερώνει τους δημότες για τα βασικά μέτρα ετοιμότητας και προστασίας που θα πρέπει να πάρουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, υπό το φως των δραματικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και των γεγονότων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες μέρες στην Κύπρο. Οι κάτοικοι της Λάρνακας ενημερώνονται ότι σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη, θα ενεργοποιηθούν οι σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και παράλληλα θα εκδοθούν επίσημες ανακοινώσεις μέσω διαφόρων καναλιών ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση του πληθυσμού και την ασφαλή καθοδήγησή του προς το πλησιέστερο καταφύγιο. Τα καταφύγια μπορούν να εντοπιστούν μέσω της εφαρμογής “SafeCY” ή μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας στα τηλέφωνα 22 403 451 ή 22 403 452. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο καταφύγιο σε κοντινή απόσταση, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή εσωτερικό χώρο της οικίας ή του επαγγελματικού τους υποστατικού, όπως υπόγειοι χώροι στάθμευσης ή χώροι με συμπαγείς τοίχους. Η παραμονή σε εσωτερικό χώρο είναι προτιμότερη από την παραμονή σε εξωτερικό χώρο. Παράλληλα, εκπαιδευμένο προσωπικό της Πολιτικής Άμυνας θα βρίσκεται σε σημεία αυξημένης ανάγκης, προκειμένου να παρέχει άμεση καθοδήγηση και υποστήριξη στον πληθυσμό.

Σαφείς οδηγίες

Οι οδηγίες του Δήμου Λάρνακας προς τους δημότες αναφέρουν και τα ακόλουθα: «Αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν υπάρχει κοντά καταφύγιο, βρείτε χώρο μέσα στο σπίτι σας μακριά από παράθυρα, πόρτες και τζάμια για να προφυλαχθείτε σε περίπτωση συναγερμού. Φροντίστε να έχετε μαζί σας φορητό ραδιόφωνο, φανάρι και είδη πρώτης ανάγκης (νερό, ξηρά τροφή, κιβώτιο πρώτων βοηθειών). Σε περίπτωση συναγερμού ξαπλώστε μπρούμυτα στο έδαφος και προστατέψτε το κεφάλι σας καλύπτοντάς το με τα χέρια σας. Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο και δεν υπάρχει χρόνος για αναζήτηση καταφυγίου, ξαπλώστε στο έδαφος κατά προτίμηση μέσα σε μικρό λάκκο ή χαντάκι. Παραμείνετε ψύχραιμοι και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών». Όσον αφορά τις οδηγίες για ολιγόωρη χρήση καταφυγίων, το κοινό καλείται αφού πρώτα εντοπίσει το πλησιέστερο καταφύγιο, να ετοιμάσει ένα κουτί έκτακτης ανάγκης, που να περιέχει βασικά είδη όπως νερό, ξηρά τροφή, προμήθειες πρώτων βοηθειών, φανάρι, μπαταρίες, ραδιοφωνάκι, φάρμακα, σημαντικά έγγραφα, λίγα χρήματα και παιδικές τροφές στις περιπτώσεις οικογενειών με παιδιά. Σε περίπτωση συναγερμού, οι πολίτες θα πρέπει να μεταβούν στο πλησιέστερο καταφύγιο ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Τέλος, ο Δήμος Λάρνακας διαβεβαιώνει ότι οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε ετοιμότητα και σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, με γνώμονα την ασφάλεια των δημοτών.