Έντονος προβληματισμός ξενοδόχων για τις συνεχείς ακυρώσεις πτήσεων από την Ευρώπη – Σκέψεις για μετάθεση επαναλειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων

Η μία μετά την άλλη ακυρώνονται οι πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Από το περασμένο Σάββατο οι ακυρώσεις πτήσεων αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Όχι μόνο από και προς αεροδρόμια του Ισραήλ και χωρών στη Μέση Ανατολή, αλλά από και προς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Όπως πληροφορούμαστε, η ακύρωση πτήσεων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προκαλεί μεγάλο προβληματισμό και ανησυχία στους τουριστικούς φορείς της Κύπρου, ενώ ήδη γίνονται σκέψεις κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες που προγραμμάτιζαν να επαναλειτουργήσουν περί τα τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου, να μεταθέσουν σε μεταγενέστερο στάδιο την επαναλειτουργία τους.

Η ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας των κυπριακών αεροδρομίων Hermes Airports αναφέρει ότι για την Τετάρτη, 4 Μαρτίου, από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, στο αεροδρόμιο Λάρνακας υπάρχουν 24 ακυρώσεις αφίξεων, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν ακυρωθεί και 24 αναχωρήσεις πτήσεων. Τις τελευταίες μέρες καταγράφονται ακυρώσεις πτήσεων από χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα από τη Γερμανία, την Αγγλία και την Αυστρία, ενώ μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η British Airways η Lufthansa, η Easy Jet, η Austrian Airlines και άλλες εταιρείες αναπροσαρμόζουν συνεχώς το πτητικό τους πρόγραμμα από και προς την Κύπρο ανάλογα με τις εξελίξεις. Όσον αφορά το αεροδρόμιο Πάφου, η επίσημη ενημέρωση αναφέρει πως για σήμερα έχουν ακυρωθεί 12 αναχωρήσεις και εννέα αφίξεις. Πρόκειται για δρομολόγια από και προς αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής και της Βρετανίας. Έχουν ξεπεράσει τις 250 οι ακυρώσεις πτήσεων, αφίξεων και αναχωρήσεων, που σημειώθηκαν στα δύο αεροδρόμια της Κύπρου από το περασμένο Σάββατο (28/2) οπόταν ξεκίνησαν οι πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου εξακολουθούν να λαμβάνονται δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε ύψιστο βαθμό.

Πτήσεις επαναπατρισμού

Σε μια άλλη εξέλιξη, από σήμερα Τετάρτη (4/3) ξεκινούν οι πτήσεις επαναπατρισμού Κυπρίων, οι οποίοι βρίσκονταν σε περιοχές που επηρεάζονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Θεόδωρος Γκότσης ανέφερε ότι ξεκινούν οι ναυλωμένες πτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για επαναπατρισμό Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αργά το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ναυλωμένη πτήση από το Ντουμπάι. Αναμένεται να μεταφέρει στην Κύπρο 180 άτομα. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται πέραν των 700 Κυπρίων πολιτών και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν 3 ή 4 πτήσεις για επαναπατρισμό όλων όσων εξέφρασαν επιθυμία να επιστρέψουν στο νησί. Το βράδυ της Τρίτης (3/3) έφθασαν στην Κύπρο με εμπορική πτήση, μέσω Αιγύπτου, οκτώ Κύπριοι πολίτες που βρίσκονταν στο Ισραήλ καθώς και άλλοι τέσσερις Κύπριοι που βρίσκονταν στο Κάϊρο.