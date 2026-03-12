Ένταση στη Διάσκεψη Τύπου για αφθώδη πυρετό - «Δε θα πάμε απέναντι από την Κομισιόν», διαμήνυσε η Παναγιώτου

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης που οργάνωσαν την Πέμπτη οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για ενημέρωση από επιστήμονες σχετικά με τον αφθώδη πυρετό, όταν κτηνοτρόφοι, οι οποίοι διαφωνούν με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για μαζικές θανατώσεις στις μολυσμένες μονάδες, ζήτησαν να μάθουν πόσα εκατομμύρια θα είναι το κόστος, εάν η Κύπρος προχωρήσει με μαζικό εμβολιασμό και μη θανατώσεις, και πόσα εκατομμύρια μακροχρόνια θα είναι το κόστος, εάν συνεχιστούν οι σημερινοί ρυθμοί θανατώσεων, ώστε να μπουν και τα δύο σε μία ζυγαριά σύγκρισης. Τότε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανέφεραν ότι στο παρόν στάδιο δεν είναι σε θέση να δώσουν ολοκληρωμένους αριθμούς. Το αποτέλεσμα ήταν το κλίμα στη διάσκεψη να γίνει ιδιαίτερα φορτισμένο, με κτηνοτρόφους να εκφράζουν ανησυχία και αγανάκτηση για το γεγονός ότι οι Αρχές προχωρούν σε θανατώσεις ζώων χωρίς να έχουν σαφή εικόνα του κόστους.

Η συζήτηση γύρω από το επίμαχο ζήτημα των μαζικών θανατώσεων, για το οποίο θα φθάσει εκτάκτως αύριο το πρωί στην Κύπρο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων, Olivér Várhelyi, ώστε να δώσει απαντήσεις στο αίτημα της Κύπρου για παρεκκλίσεις από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, λόγω «κυπριακής ιδιαιτερότητας», υποχρέωσε την υπουργό Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, να ξεκαθαρίσει τη φιλοσοφία με την οποία θα προχωρήσει η κυπριακή πλευρά στο αυριανό τραπέζι διαπραγματεύσεων με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, φιλοσοφία, η οποία σε καμία περίπτωση δε φαίνεται να κινείται στην οδό της παύσης των μαζικών θανατώσεων, όπως ζητούν έντονα οι κτηνοτρόφοι.

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, τα εναλλακτικά «σενάρια» θα τα συζητήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα ανακοινωθούν.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν είναι θέμα κόστους σε νούμερα, είναι πολύ μεγαλύτερες οι επιπτώσεις»

Μετά από ερωτήσεις που υποβλήθηκαν αναφορικά με το τι ακριβώς έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίπτωση της Κύπρου, η κα Παναγιώτου είπε ότι «δε θέλουμε να πάμε απέναντι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν είναι θέμα κόστους σε νούμερα, είναι πολύ μεγαλύτερες οι επιπτώσεις». Μιλούσε σε συνέχεια των προειδοποιήσεων από τον πρόεδρο του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, δρ Δημήτρη Επαμεινώνδα, ότι αν η Κύπρος δεν υπακούσει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για θανατώσεις, η ΕΕ θα απαγορεύσει στο νησί την εξαγωγή του χαλουμιού, αλλά και της ανώτερης λειτουργού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρίας Γεωργιάδου, για αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας «από τις εξαγωγές και την ενιαία αγορά της ΕΕ και ό,τι άλλο μπορεί να προσάψει στην Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Σύμφωνα με την κα Παναγιώτου, «θέλουμε σε οτιδήποτε πορευτούμε, να είμαστε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι αυτό θα έχει συγκεκριμένο όφελος. Εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέσα από τις τεκμηριώσεις που έχουμε, να ζητήσουμε κάποιες ευελιξίες».

Συμφωνώντας με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, ότι είναι αυστηρός ο ευρωπαϊκός κανονισμός, σημείωσε ότι «έχει φτιαχτεί για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ιδιαιτερότητες». Ωστόσο πρόσθεσε ότι «εμείς έχουμε ιδιαιτερότητες, τις βάζουμε στο τραπέζι, και με τα επιστημονικά μας δεδομένα και με τις επιστημονικές μας εισηγήσεις».

Εξάλλου τόνισε ότι όλες οι εισηγήσεις που καταθέτουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε ως πολιτική ηγεσία είτε ως κράτος μέλος της ΕΕ, «είναι βασισμένες σε κάποια επιστημονικά δεδομένα και κάποιες επιστημονικές τεκμηριώσεις που μας έχουν δώσει οι επιστήμονες και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες».

«Ευελιξία, στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων της ΕΕ»

Για τις διαβεβαιώσεις που έδωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στους κτηνοτρόφους κατά τη συνάντησή του μαζί τους την περασμένη Κυριακή και τι θα ζητήσει η Κύπρος από την ΕΕ για το θέμα, τοποθετήθηκε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε ερώτηση αν δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος να ζητήσει τερματισμό των θανατώσεων σε υγιή ζώα, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημείωσε ότι αυτό που είπε ο Πρόεδρος είναι «στη βάση μιας διαβάθμισης των ζητημάτων που θα έθετε ενώπιον της Επιτροπής, να διευκρινιστεί, να διασταυρωθεί, να επιβεβαιωθεί η ευελιξία, στη βάση πάντοτε των διαδικασιών και των πρωτοκόλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος αυτό στο οποίο έχει δεσμευτεί και αυτό που έχει πράξει είναι να διερευνηθούν όλα τα περιθώρια που υπάρχουν, στο πλαίσιο των κανονισμών και των διαδικασιών, και σε ανώτατο επίπεδο.

Το πρόγραμμα επαφών του Ευρωπαίου Επιτρόπου στην Κύπρο

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων, Olivér Várhelyi, θα επισκεφθεί αύριο, Παρασκεύη, την Κύπρο. Σύμφωνα με το αυριανό προγραμματισμό, στις 08.30 θα μεταβεί στο Κέντρο Συντονισμού «ZENON» στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου θα συναντηθεί με την υπουργό Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, καθώς και με εκπροσώπους επηρεαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων. Στις 09.00 θα έχει συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων οι αγροτικές οργανώσεις, οι εκπρόσωποι παραγωγών, και λειτουργοί αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Στη συνέχεια, ο Επίτροπος θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων. Ακολούθως, θα γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Στις 12.20 έχει προγραμαμτιστεί να γίνουν δηλώσεις από τον Επίτροπο και την υπουργό στο Προεδρικό.