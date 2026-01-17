Έργα συντήρησης δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής σε τέμενος και σχολείο στον Άγιο Θωμά Λεμεσού

Εργασίες συντήρησης στο τέμενος της κοινότητας Αγίου Θωμά της επαρχίας Λεμεσού, καθώς και στο γειτονικό παλιό σχολικό κτήριο, πραγματοποιεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τ/κ Συμπρόεδρου της Τεχνικής Επιτροπής, Αλί Τουντζάι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εργασίες προστασίας στα εν λόγω κτήρια ξεκίνησαν και υλοποιούνται με την οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τεχνική στήριξη του UNDP.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Τουντζάι αναφέρει πως η Επιτροπή συνεχίζει το έργο της και εκφράζει ευχαριστίες προς τους εμπειρογνώμονες και τους εργαζόμενους που συμβάλλουν στην προσπάθεια.



ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ