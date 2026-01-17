Ο Τραμπ προσκάλεσε Ερντογάν και Σίσι να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έστειλε επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης», το οποίο θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας, η οποία βρίσκεται σε εύθραυστη κατάπαυση από τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο (17/1), η τουρκική προεδρία.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 2803, αποφάσισε να υποστηρίξει το Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύονται στη Γάζα ένα Συμβούλιο Ειρήνης και φορείς που θα είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ανοικοδόμησης. Στις 16 Ιανουαρίου 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπό την ιδιότητά του ως ιδρυτικού προέδρου του Συμβουλίου Ειρήνης, απέστειλε επιστολή προσκαλώντας τον πρόεδρό μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης», αναφέρει χαρακτηριστικά ανακοίνωση που δημοσίευσε στο Χ, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν.

Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως εξετάζει την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Παρασκευή (16/1), ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ορισμένα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα προεδρεύει ο Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στο Συμβούλιο Ειρήνης θα μετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα και ο πολιτικός σύμβουλος Ρόμπερτ Γκάμπριελ.

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ θα αναλάβει Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα.

Διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα διορίστηκε ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν ανακοινώθηκε ως ένα από τα μέλη του «Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζας», μαζί με τους Μάρκο Ρούμπιο, Στιβ Γουίτκοφ, Τόνι Μπλερ και Τζάρεντ Κούσνερ, Μαρκ Ρόουαν, καθώς και τον ανώτερο διπλωμάτη του Κατάρ, Αλί Θαουάντι, τον επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ, την υπουργό Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ, Ριμ αλ Χασίμι, τον Ισραηλινο-Κύπριο επιχειρηματία, Γιακίρ Γκαμπάι, την πρώην συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Σίγκριντ Κάαγκ και τον Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην απεσταλμένο του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή.

cnn.gr