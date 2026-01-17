Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στην Αίγυπτο ο ΥΠΕΞ για συνάντηση με τον ομόλογό του και τριμερή με Ελλάδα

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, μεταβαίνει το Σάββατο στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, όπου θα έχει διμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty, ενώ θα συμεττάσχει και σε Τριμερή Σύνοδο με τον Έλληνα ΥΠΕΞ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης των δύο Υπουργών Εξωτερικών θα συμπεριληφθούν, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου-Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της ενέργειας, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι σχέσεις ΕΕ-Αιγύπτου, το Κυπριακό, καθώς επίσης και περιφερειακές εξελίξεις.

Ο κ. Κόμπος θα συμμετάσχει επίσης στην Τριμερή Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδος.

Στο επίκεντρο της Συνόδου θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και θέματα που άπτονται των σχέσεων ΕΕ-Αιγύπτου, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

