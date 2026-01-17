Όταν η ακοή βρίσκεται στην ψυχή: Σεμινάριο ζωής για κωφά άτομα στην Πάφο

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό και βαθιά ανθρώπινο σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης Ζωής και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS–AED) πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο, στην Πάφο, με αποδέκτες άτομα με ιδιαιτερότητα στην ακοή.

Το σεμινάριο, που αφορούσε τη βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη σωστή χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, διοργανώθηκε από την Οργάνωση Κωφών Πάφου και τηνκ. Έλενα Λάζαρου, σε συνεργασία με το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ΚΥΣΑΝ).

Σημαντική ήταν η συμβολή των εκπαιδευτών του ΚΥΣΑΝ, οι οποίοι συμμετείχαν αφιλοκερδώς, προσφέροντας τις γνώσεις και τον χρόνο τους με μοναδικό στόχο τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Course Director του σεμιναρίου ήταν η Μαρία Τριανταφύλλου, εκπαιδεύτρια του ΚΥΣΑΝ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), η οποία σε δηλώσεις της εξέφρασε την έντονη συγκίνησή της και την ικανοποίησή της για την επιτυχία της δράσης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η ακοή τελικά βρίσκεται στην ψυχή και στη διάθεση του καθενός, όταν θέλει πραγματικά να μάθει να σώζει μια ανθρώπινη ζωή». Η κ. Τριανταφύλλου συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες, τονίζοντας πως πρόκειται για «δυνατούς ανθρώπους που έχουν την ακοή στην ψυχή, στα μάτια και στη διάθεσή τους», ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους εκπαιδευτές που προσέφεραν εθελοντικά τον ελεύθερο χρόνο τους, τις διερμηνείς νοηματικής γλώσσας που ταξίδεψαν από τη Λευκωσία για να στηρίξουν το σεμινάριο, καθώς και το ΚΥΣΑΝ, κάτω από την ομπρέλα του οποίου υλοποιήθηκε η εκπαίδευση. Παράλληλα, ανέφερε ότι παρόμοια σεμινάρια προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της Κύπρου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράστηκαν προς το Cyprus Resuscitation Council, καθώς και προς τη Δόμνα Μαυρικίου, τον Φίλιππο Φιλίππου, τον Πέτρο Μπεχαρή, τη Θέκλα Ελευθερίου και την Παναγιώτα Θεμιστοκλέους για τη συμβολή και τη στήριξή τους.

Σημαντική ήταν επίσης η προσφορά του Café Balu και του ιδιοκτήτη του, οι οποίοι παραχώρησαν αφιλοκερδώς τον χώρο, καθώς και καφέδες και αναψυκτικά, συμβάλλοντας στη ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα της ημέρας.

Το σεμινάριο αυτό δεν αποτέλεσε απλώς μια εκπαιδευτική δράση, αλλά ένα ισχυρό μήνυμα ισότητας, συμπερίληψης και ανθρωπιάς, αποδεικνύοντας πως η γνώση, η προσφορά και η διάθεση για ζωή δεν γνωρίζουν εμπόδια.