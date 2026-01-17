Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έφτασαν οι Ουκρανοί διαπραγματευτές στο Μαϊάμι: Πιθανή συμφωνία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του και είπε πως ελπίζει ότι θα λάβει διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα που έχουν προετοιμαστεί με τους Αμερικανούς και τη θέση της Ρωσίας στο θέμα αυτό.

Στο Μαϊάμι έφτασαν οι Ουκρανοί διαπραγματευτές καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η ουκρανική αντιπροσωπεία που κατέφθασε το Σάββατο (17/1) αναμένεται να συναντηθεί με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ.

«Άφιξη στις ΗΠΑ. Μαζί με τον επικεφαλής της ασφάλειας Ρουστέμ Ουμέροφ και τον διαπραγματευτή Νταβίντ Αραχαμία, θα έχουμε μία σημαντική συζήτηση με τους Αμερικανούς εταίρους μας αναφορικά με τις λεπτομέρειες της ειρηνευτικής συμφωνίας», επιβεβαίωσε ο Κιρίλο Μπουντάνοφ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας πως «προβλέπεται μια κοινή συνάντηση με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και (τον Αμερικανό υπουργό Στρατού Ξηράς) Νταν Ντρίσκολ».

«Εάν τα πάντα οριστικοποιηθούν και η αμερικανική πλευρά συμφωνήσει (…), τότε μια υπογραφή κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός θα είναι πιθανή» την επόμενη εβδομάδα, συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε, από την πλευρά του, μιλώντας στο Reuters ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος να συνάψει μια συμφωνία», όμως «η Ουκρανία είναι λιγότερο διατεθειμένη να το κάνει». 

