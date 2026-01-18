Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Έρικ Κίτας: Ο «εραστής» του καιρού: Πώς ένα εφηβικό χόμπι εξελίχθηκε σε αξιόπιστες μετεωρολογικές προγνώσεις

ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΥ

Header Image

Από ένα εφηβικό χόμπι σε κρίσιμο εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης, ο Έρικ Κίτας εξηγεί πώς ο καιρός έγινε επάγγελμα και ευθύνη για την Κύπρο.

Ξεκίνησε ως έφηβος, με έναν υπολογιστή και τις πρώτες διαδικτυακές προγνώσεις που έφταναν τότε στην Κύπρο. Σήμερα, ως πιστοποιημένος ιδιώτης μετεωρολόγος μέσω του Kitas Weather διαθέτει δίκτυο 20 μετεωρολογικών σταθμών, κάμερες, συνεργασίες με οργανισμούς στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες και μια τεράστια διαδικτυακή κοινότητα που συχνά λειτουργεί ως σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης. Ο ιδιώτης μετεωρολόγος Έρικ Κίτας μιλά στον «Π» για το πώς ένα χόμπι έγινε επάγγελμα, για τη δύναμη της κοινότητας, για την εθελοντική δράση στις πυρκαγιές, αλλά και για τις προκλήσεις που αντ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΕΡΙΚ ΚΙΤΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα