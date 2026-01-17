Ραγδαίες εξελίξεις: Σοκάρει το βίντεο από συμπλοκή με τσεκούρι και πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Η Αστυνομία ταυτοποιεί πρόσωπα

Σε διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης προσώπων που ενέχονται στο περιστατικό συμπλοκής και πυροβολισμών που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου Λάρνακα, προχωρά η Αστυνομία.

Γύρω στις 15:30 λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή 10 ατόμων σε απόσταση 100 μέτρων από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας. Στη συνέχεια ακολούθησε δεύτερη πληροφορία για ρίψη αριθμού πυροβολισμών. Περίπολα που μετέβησαν στο σημείο, δεν εντόπισαν οποιοδήποτε πρόσωπο και η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για τραυματίες.

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ/ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΗΝΗ:

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται, ακόμα, σε αρχικό στάδιο. Παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια από τη σκηνή και ληφθήκαν φωτογραφίες.

Στο μεταξύ, έχει κυκλοφορήσει βίντεο από το περιστατικό, το οποίο παρουσιάζει πρόσωπα που φέρουν ρόπαλα και τσεκούρια και κάποια τραυματισμένα άτομα. Οι ανακριτές της υπόθεσης εξετάζουν το επίμαχο βίντεο και προχωρούν με τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των ατόμων που ενέχονται στο περιστατικό και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης τους. Αργά το απόγευμα δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος, ο οποίος για δυόμιση ώρες παρέμενε κλειστός, ενώ αναμένονται και δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή.

Πληροφορίες από ΚΥΠΕ