Στην... κατάψυξη η Κύπρος από σήμερα: Βροχές, χιόνια και θερμοκρασία κάτω του κανονικού - Ο καιρός αναλυτικά

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 22 εκατοστά.

Ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού.

Τοπικά, στα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα προσήνεμα παράλια, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 7 στα παράλια και στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και τα ημιορεινά αναμένεται να παρατηρείται παγετός.Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, καθώς και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. 

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ την Τετάρτη, θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 22 εκατοστά.

