Ανθρωποκυνηγητό της Αστυνομίας για τον φερόμενο δράστη της απόπειρας φόνου στην Τερσεφάνου - Κρίσιμα ένα πρόσωπο

Ο φερόμενος δράσης ηλικίας 40 ετών, φαίνεται να τραυμάτισε το νυν σύντροφο της πρώην συμβίας του ηλικίας 34 ετών.

Τρέχει και δεν φτάνει η Αστυνομία, αφού σημειώθηκε νέα απόπειρα φόνου το πρωί της Κυριακής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η απόπειρα έγινε σε οικία στην Τερσεφάνου και αφορά μαχαιρώματα μεταξύ αλλοδαπών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Λόγω μάλιστα της σοβαρότητας της κατάστασης ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ο φερόμενος δράστης ηλικίας 40 ετών, φαίνεται να τραυμάτισε το νυν σύντροφο της πρώην συμβίας του ηλικίας 34 ετών. Εν τω μεταξύ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητο για τον εντοπισμό του 40χρονου.

 

ΛΑΡΝΑΚΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΟΝΟΥ

