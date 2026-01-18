Ανθρωποκυνηγητό της Αστυνομίας για τον φερόμενο δράστη της απόπειρας φόνου στην Τερσεφάνου - Κρίσιμα ένα πρόσωπο

Τρέχει και δεν φτάνει η Αστυνομία, αφού σημειώθηκε νέα απόπειρα φόνου το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η απόπειρα έγινε σε οικία στην Τερσεφάνου και αφορά μαχαιρώματα μεταξύ αλλοδαπών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Λόγω μάλιστα της σοβαρότητας της κατάστασης ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ο φερόμενος δράστης ηλικίας 40 ετών, φαίνεται να τραυμάτισε το νυν σύντροφο της πρώην συμβίας του ηλικίας 34 ετών. Εν τω μεταξύ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητο για τον εντοπισμό του 40χρονου.