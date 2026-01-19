Δικηγόρος Τσικκίνη:«Για παλιές αναρτήσεις η επιστολή της Πρώτης Κυρίας» - Πότε θα σταλεί η απάντησή τους

Η επιστολή των δικηγόρων της συζύγου του ΠτΔ, Φιλίππας Καρσερά, για διαγραφή και τερματισμό των διαδικτυακών αναρτήσεων της Νικολέτας Τσικκίνη, «είναι προσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού μιας επικριτικής φωνής», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της, Πάμπος Ιωαννίδης , σημειώνοντας ότι ετοιμάζεται απαντητική επιστολή, που θα αποσταλεί εντός ημερών.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης «θα απαντήσουμε στην επιστολή που έλαβε η πελάτιδα μας στις 15 Ιανουαρίου 2026 και θα δώσουμε λεπτομερή επεξήγηση και όχι γενικόλογους ισχυρισμούς όπως κάνει η παραπονούμενη».

Έκανε λόγο για «ακατανόητα πράγματα», αφού όπως είπε, ενώ στις 11 Ιανουαρίου η κ.Καρσερά είπε πως θα ζητήσει νομική συμβουλή γιατί προκαλείται μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση στην ίδια και στην οικογένεια της, από αναρτήσεις στα ΜΚΔ, μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση του βίντεο περί διαφθοράς στην Κυβέρνηση, «απέστειλε επιστολή μόνο στην κ.Τσικκίνη για παλιές της αναρτήσεις και όχι γι αυτά που έγιναν και οδήγησαν στην παραίτηση της (από Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης) και στη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι προτίθεται να διαλύσει τον Φορέα».

«Θα τα πούμε στην επιστολή μας, ότι αυτή είναι μια προσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού μιας επικριτικής φωνής προς την κ.Καρσερά και τον ΠτΔ, πράγμα ανεπίτρεπτο», συνέχισε ο κ.Ιωαννίδης, υπογραμμίζοντας ότι, «από όλη την Κύπρο, η κ.Καρσερά επιλέγει την κ.Τσικκίνη και της στέλνει μια επιστολή που δεν έχει σχέση με τις αναρτήσεις των τελευταίων 24ώρων, αλλά με αναρτήσεις που έγιναν παλαιότερα, με την πιο πρόσφατη τον Ιούνιο του 2025».

Ερωτηθείς σχετικά, ο δικηγόρος της Νικολέτας Τσικκίνη ανέφερε πως, με την απαντητική επιστολή του, θα αναμένεται κατά πόσο θα υπάρχει ανταπάντηση και υπέδειξε πως, αν επιλέξουν οι δικηγόροι της κ.Καρσερά να προχωρήσουν με αγωγή «εμείς ασφαλώς θα την αντιμετωπίσουμε».

Πηγή: ΚΥΠΕ